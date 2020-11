Alles ist anders in diesem Jahr – auch am 11.11. um 11.11 Uhr und für die fünfte Jahreszeit. Das ausgelassene närrische Treiben fällt dieses Jahr aus. Corona und Karneval – Rathausstürme, Menschenmassen bei Umzügen am Straßenrand oder Schunkeln beim Büttenabend – das passt nicht zusammen, da hilft auch noch kein so ausgeklügeltes Hygienekonzept.

Haarhausen

Beim Haarhäuser Carneval Verein (HCV) hat man lange mit sich gerungen – und schließlich doch alle närrischen Veranstaltungen abgesagt. Es sei eine schwerwiegende, noch nie dagewesene Entscheidung gewesen, heißt es vom Vorstand um dessen Chefin Andrea Poppitz-Münster. Aber in diesen Zeiten miteinander und ausgelassen zu feiern, das sei eben nicht umsetzbar.

Das trifft den HCV umso härter, weil in dieser Saison eigentlich das 50-jährige Vereinsjubiläum gefeiert werden sollte. „Das lassen wir uns nicht nehmen und verschieben die 50. Saison einfach um ein Jahr“, so Poppitz-Münster gegenüber unserer Zeitung. Getreu dem Motto: „Humos ist, wenn man trotzdem lacht.“ Alle kleinen und großen Narren in und um Haarhausen sollen sich jetzt schon überlegen, wie man dann die nächste und wieder 50. Saison im Jahr 2021 zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. „Es ist traurig, aber eben nicht zu ändern“, fasst sie die Gemütslage der Haarhäuser Narren zusammen.

Ichtershausen

Andreas Priebs, der Oberjecke des Ichterhäuser Carnevalvereins (ICV), bezeichnet das Ganze als ein Trauerspiel. Fröhlichkeit, Zusammensein, miteinander etwas Tolles auf die Beine stellen – Fehlanzeige. Bis zuletzt hatte man in Ichtershausen noch geübt, geprobt, Kostüme genäht, gemacht und getan – immer mit dem kleinen Funken Hoffnung, wenigstens eine Veranstaltung auf und über die Bühne zu kriegen. Vergeblich. Und das bedeutet nicht nur den Wegfall von Geselligkeit und Frohsinn – vor allem in kleineren Orten ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender – sondern eben auch herbe Verluste bei den Einnahmen für den Verein.

Gräfinau-Angstedt

Auch die geplante Schlüsselübergabe des Gräfinauer Carnevalsvereins (GCV) am Rathaus in Gräfinau-Angstedt am heutigen 11.11., pünktlich 11.11 Uhr, fällt aus. Auch die zweite geplante Veranstaltung – ein Männerballett-Contest am 21. November – wurde laut Matthias Baag bereits coronabedingt abgesagt. Das war es dann mit dem Fasching in Gräfinau-Angstedt.

Heyda

Der 1. Heydaer Carnevalsverein (HCV) sagt die Session 2020/21 sogar vollständig ab. „Uns als ehrenamtlichem Verein ist allen voran die Gesundheit unserer Mitglieder und unserer Gäste das Allerwichtigste. Nur wenn diese sichergestellt ist, möchten wir euch mit unserem bunten Faschingsprogramm begeistern. Dazu gehört ganz selbstverständlich ein tolles Publikum und zur Abrundung eines schönen Büttenabends auch Tanz und Party“, teilte Präsident André Berlt mit.

Vom Thüringer Gesundheitsministerium gäbe es seit kurzem eine „Handlungsanweisung zur Umsetzung der Infektionsschutzregeln für Brauchtumsveranstaltungen wie Fasching, Fastnacht, Karneval“. Demnach ist eine „Programmgestaltung mit Verzicht auf die Animation der Gäste zum Schunkeln und Tanzen, Singen bzw. Mitsingen oder zum Verlassen des Sitzplatzes“ sicherzustellen. Dies lasse sich aber mit der geliebten Art des Faschings nur schwer in Einklang bringen, so Berlt.

Zudem müsse der Mindestabstand in Toiletten, im Eingangsbereich, im Saal, in den Umkleiden und auf der Bühne sichergestellt werden, dürften maximal vier Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen. Die familiäre Atmosphäre sei in Heyda davon geprägt, dass durch die Tanzbeiträge im Saal und die Nähe der Akteure auf der Bühne zum Publikum der Gast mittendrin ist. Die Handlungsanweisungen hält Berlt daher bei kleinen und mittleren Vereinen für undurchführbar. Eine Faschingssession des 1. HCV sei nicht unter drei Monaten vorzubereiten, die finanzielle Ungewissheit nicht zu stemmen, weiß der Präsident. Hinzu komme die angespannte wirtschaftliche Lage der Sponsoren.

Plaue

„Tieftraurig“, beschreibt Marko Bauersfeld, Präsident vom Plaue’schen Karnevals Club (PKC), die Situation. Gerne wären er und sein närrisches Gefolge heute in die fünfte Jahreszeit gestartet – „aber die Gesundheit geht einfach vor.“ Deshalb habe sich der PKC gemeinsam mit anderen befreundeten Vereinen dazu entschlossen, die Session abzusagen. „Wir haben uns gesagt, entweder alle oder keiner.“

Natürlich würde die Entscheidung den Narren nicht gefallen. Um wenigstens ein bisschen närrische Stimmung aufkommen zu lassen, hat der Vorstand ein Video gedreht, das heute auf der Facebook-Seite des Vereins gepostet wird.

Stadtilm

Viel Herzblut, Leidenschaft und Engagement steckten die Narren des Stadtilmer Carneval Clubs (SCC) in die Session. „Wir hatten auch einen Plan B“, sagt Präsident Steffen Kraus. Doch selbst der ist mit den neuen Verordnungen zerschlagen. „Unsere Mitglieder scharren quasi mit den Hufen. Sie würden gerne starten, doch die Gesundheit geht vor.“

Auch beim SCC gibt es keinerlei interne Treffen, schließlich dürfen nach aktueller Verordnung nur zwei Haushalte zusammen kommen. Trotz der schwierigen Situation schwingt bei Steffen Kraus allerdings noch ein bisschen Hoffnung mit: „Vielleicht ist eine kleine Feier unter Auflagen rund um die drei tollen Tage im Februar möglich?“ Innerhalb des Vereins gebe es jedenfalls entsprechende Ideen. Allerdings sei auch das abhängig vom Infektionsgeschehen und den Verordnungen. Nun heiße es erst einmal, die Füße still zu halten.

Ilmenau

Der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) lässt zwar auf seiner Homepage noch den Countdown bis zum Saisonstart laufen, hat aber bereits drei geplante Veranstaltungen für diese Woche abgesagt bzw. verschoben: Schlüsselübergabe mit Publikum am Rathaus, Kneipenfasching und Faschingsauftakt. Ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass es noch Faschingsfeiern in dieser Saison gibt, hat Präsident Michael Gohritz allerdings. Man habe ein Faschingsmotto (Maskenball) und mit Astrid und Christoph auch ein Prinzenpaar. Da in seinem persönlichen Umfeld bereits einige Leute mit Corona erkrankt sind, sei er dafür, dass derzeit solche Großveranstaltungen nicht stattfinden. Aber da gebe es im Verein sicher auch andere Meinungen.

Arnstadt

Für Norbert Fuchs, Präsident vom Karnevalsverein Narrhalla Arnstadt, ist eine Welt zusammengebrochen. „Karneval feiern mit den derzeit geltenden Bestimmungen ist nicht möglich“, erzählt er einen Tag vor der geplanten Schlüsselübergabe durch Arnstadts Bürgermeister. „Wir haben sämtlichen Trainingsmaßnahmen wieder auf Eis gelegt. Wir hatten ein spezielles Corona Konzept für das Vereinshaus erarbeitet, das ist nun hinfällig. Vielleicht können die Kinder ab Dezember wieder trainieren?“, aber auch das kann der Präsident heute nicht zusagen. „Bei den Veranstaltungen wurde uns verboten, auf die Bühne zu marschieren, die Tänzerinnen und Tänzer müssen 1,5 Meter Sicherheitsabstand halten, wir dürfen nicht singen.“ Und die Mädels von den Garden oder die Tanzmariechen müssten geschminkt und schon im Kostüm zur Veranstaltung kommen. Auch für die Narren vor der Bühne gilt der Sicherheitsabstand. „Das machen wir nicht mit“, so Fuchs. „Wir haben die komplette Saison abgesagt“.

Auch für Präsident Jens Schweinsberger vom Arnstädter Karneval Club (AKC) ist diese Saison Geschichte. Zwar hofft auch er, dass im Dezember der Nachwuchs wieder trainieren kann. Aber er glaubt es nicht wirklich. Die Kinder hatten unter Beachtung aller geltenden Bestimmungen bis Ende Oktober hart trainiert. Auch haben die Vereinsmitglieder mit angepackt, um das Vereinshaus zu verschönern und die Fassade zu streichen. „Dank der Firma Herzer bekamen wir ein neues Dach“, so Schweinsberger. Wenn sich die Situation bis Februar entschärft, dann wollen die Vereinskinder Eltern und Großeltern ein kleines närrisches Programm im Vereinshaus darbieten.