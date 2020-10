Keramikscherben aus dem 10. Jahrhundert

Es ist ein nicht ganz so spektakulärer Fund wie der vor sieben Jahren nahe Boilstädt im benachbarten Landkreis Gotha. Damals fanden Grabungstechniker Andreas Mayer und sein Team in der Nähe von Gotha eine etwa 1500 Jahre alte Grabkammer. Neben wertvollen Waffen und Schmuck fanden die Archäologen auch ein Pferdegerippe und vor allem ein männliches Skelett. Der unbekannte Tote war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Krieger. Über der Grabkammer lag noch eine Frauenleiche. Einige Meter daneben seien ein kopfloses Pferd und ein großer Hund zu Grabe getragen worden. Drei Jahrhunderte bevor Bonifatius und das Christentum in Thüringen Einzug hielten, hofften die Thüringer auf ein Weiterleben nach dem Tod in Walhall, der Ruhmeshalle der Götter. Pferd, Hund und Frau wurden dort noch gebraucht.

In Elxleben gräbt Mayer derzeit auf einem Areal, auf dem ein neues Wohngebiet entstehen soll – gleich gegenüber der Gärtnerei Hartl. Und auch dort wurde er jetzt fündig. Vor einigen Tagen fanden er und seine Kollegen hier wellenverzierte Keramikscherben von Krügen, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem 10. oder 11. Jahrhundert stammen. „Höchstwahrscheinlich sind wir mit den Grabungen im Siedlungsbereich der Vorburg angekommen“, sagt er. Die befindet sich rund 20 Meter von der alten Burgmotte entfernt, von der man heute nur noch einen kleinen Hügel sieht. Auf ihr stand zwischen dem 11. bis 14. Jahrhundert ein hölzerner Burgturm, sie war von einem Graben und von Palisaden umgeben, dort residierte wohl der damalige Herr von Elxleben. Ein Bronzering aus dem Mittelalter, der jetzt in Elxleben gefunden wurde. Foto: Robert Schmidt Neben den Keramikscherben – das „martialisch Grobe und eine Wellenverzierung“ lassen laut Mayer auf ihr Alter schließen – fanden die Archäologen auch noch andere Gegenstände – zum Beispiel einen Bronzering, der aus dem Mittelalter stammt. „Wir sind noch guter Dinge, dass wir jetzt nicht nur den Vorburgbereich gefunden haben“, so Mayer. Wahrscheinlich sind sie auch auf einen Hausgrundriss gestoßen. Damals wurde ausschließlich mit Holz gebaut, „man erkennt es an ihren Pfostengruben, von denen wir jetzt zwei gefunden haben.“ Die Häuser standen auf diesen Pfosten, dazwischen war Weidengeflecht und Lehmverputz. Ab drei oder vier solcher Pfostengruben könne man von einer Struktur reden, und genau jene noch fehlenden werden jetzt gesucht, damit sich ein Hausgrundriss ergibt. Bei den Ausgrabungen kamen auch einige Knochen zutage, das waren aber nur solche von Schweinen, „in einer solchen Besiedlung gibt es ja immer auch Vorratsgruben, es könnten aber auch Abfallgruben gewesen sein.“ Die Funde kommen alle nach Weimar zum Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie – das sind bis jetzt mehrere Dutzend Keramikscherben, der Ring und auch Fragmente eines Messers. Dort werden sie inventarisiert und untersucht, um das genaue Alter zu bestimmen. Die Scherben versucht man zusammenzusetzen, vielleicht hat man ja Glück und kann zumindest einen Krug wieder komplett restaurieren. Nach den Funden „buddeln“ jetzt drei weitere Grabungstechniker auf dem Areal, „wir haben personell aufgestockt, weil der Aufwand natürlich nun größer geworden ist“, sagt Mayer.