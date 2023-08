Kickelhahnfest für Familien und Senioren

Ilmenau. Gleich zwei Feste an einem Wochenende feiert Ilmenau auf seinem Hausberg.

Am 26. August findet das 42. Kickelhahnfest für die ganze Familie statt, am 27. August folgt dann das Seniorenkickelhahnfest. Das Festwochenende bietet von 10 bis 18 Uhr ein vielfältiges Kulturprogramm. Während vor allem Samstagvormittags und zur Mittagsstunde das traditionelle, ländliche Brauchtum mit Blasmusik und Festbieranstich gepflegt wird, warten am Nachmittag schwungvolle Jazzmusik sowie aktive Kinderunterhaltung auf das Publikum. Der Sonntag richtet sich wieder vornehmlich an Seniorinnen und Senioren, mit volkstümlicher Musik bei Kaffee und Kuchen. Der Weg bis zum Gipfel lässt sich mit dem Busshuttle halbstündig ab Homburger Platz und dem anschließendem Taxiangebot zum Gipfel ab Polterplatz und Parkplatz Herzogröder Wiesen zurücklegen. Eröffnet wird das Kickelhahnfest am Samstag um 11 Uhr mit einem Fassbieranstich durch Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Landrätin. Von 10 bis 13 Uhr sorgt das Blasmusikorchester „Die Grenzgänger“ für beste Stimmung. Ab 13.30 Uhr schließt sich die Dixi-Jazz-Band „Burgenland-Jazz“ an. In der Zeit von 14 bis 15 Uhr lädt Franziska Rauscher die Kinder und Jugendlichen zum Mittanzen bei ihrer Zumba-Tanz-Animation ein. Am frühen Abend spielt die „Geraberger 7“ auf. Außerdem gibt es Kletterwand der Bergwacht Frauenwald, Bastelstrecke der städtischen Kindertageseinrichtungen oder die Schießbude und Bogenschießanlage des Schützenvereins Plaue. Alle kleinen Gäste können sich auch in diesem Jahr wieder das beliebte Kickelhahnzertifikat zur Belohnung ausstellen lassen, einfach Stempel an den Stationen sammeln und am Ende des Tages gegen ein tolles Zertifikat und eine kleine Überraschung eintauschen. Nicht fehlen wird am gesamten Wochenende die kulinarische Versorgung.