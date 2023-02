Kinder für grünes Klassenzimmer im Ilm-Kreis gewinnen

Ilm-Kreis. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet Ende März besondere Wissensvermittlung an.

Kinder im Alter ab sieben Jahre möchte die Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau mit dem „Grünen Klassenzimmer“ ansprechen. Die besondere Waldzeit in einem Wald der Region je nach Bedarf der jeweiligen Grundschule wird am Samstag, 25. März, von 10 bis 13.45 Uhr angeboten. Dabei werde der Wald mit allen Sinnen erlebt und das Waldwissen aufgefrischt, teilt Dirk Schenke von der VHS mit. Die Anmeldung sollte günstigerweise im Klassenverband erfolgen, so Schenke weiter.

Anmeldung vorab schriftlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule in Arnstadt, Am Bahnhof 6. Infos unter Telefon: 03628/ 610 70 oder per E-Mail: anmeldung@vhs-arnstadt-ilmenau.de