Kinder können Kunsthandwerk in Arnstadt mit allen Sinnen erleben

Arnstadt. Schmieden, Holzbearbeitung, künstlerischer Druck: Bei der Kinder-Kunst-Handwerk-Woche in den Sommerferien in Arnstadt können die Heranwachsenden selbst aktiv werden.

Wie gewohnt wird auch in den kommenden Sommerferien die Frage beantwortet: Wie geht das? Mehrere Künstler und Handwerker vermitteln Kindern und Jugendlichen in der zweiten Sommerferienwoche vom 17. bis 21. Juli Techniken des Kunsthandwerks, darunter das Schmieden, die Holzbearbeitung, der künstlerische Druck mit Sonnenlicht und die Schmuckgestaltung.

Da das Thema Wald auch Bestandteil einer Sonderausstellung im Schlossmuseum Arnstadt ist, wird der Wald und das Holz als Werkstoff sowie in seiner Verarbeitung, in der Kinder-Kunst-Handwerk-Woche eine Rolle spielen. Das Thema Wald bietet viele Möglichkeiten, kreative Ideen zu entwickeln. Hölzer werden bearbeitet, in Silberdraht gefasst, im Lebensraum Vogelhaus verarbeitet, als Basis zur Glasherstellung, Grundstoff der Papierherstellung und so weiter benötigt. Spezialpapiere kommen zum Beispiel beim Drucken zum Einsatz.

Zum siebten Mal findet der Workshop bereits im Schlossmuseum Arnstadt statt. Insgesamt zwanzig kreative Kinder im Alter von 7-17 Jahren können teilnehmen. Reservierungsanfragen sind ab sofort postalisch:Schlossmuseum Arnstadt, Evamaria Korn, Schlossplatz 1, 99310 Arnstadtoder per E-Mail: schlossmuseum@kulturbetrieb-arnstadt.de möglich.