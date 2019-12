Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Arnstadt zieht Bilanz

Der Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Arnstadt – im Bild von links Erik, Corinne, Aimee, Lena Madeleine und Mirijam – wünscht ein frohes Fest und für das kommende Jahr Liebe, Gesundheit, Frieden, Glück, Erfolg sowie dass alle guten Vorsätze in Erfüllung gehen. Der KJB kann auf ein erfolgreiches erstes halbes Jahr seiner Tätigkeit zurückblicken. Sein letztes Treffen am Donnerstag nutze er, um Arbeitsgruppen zum Thema eigenes Büro, Kinoveranstaltungen und einer im kommenden Jahr geplanten Klausur ins Leben zu rufen. Umweltschutz, Jugendcafé und Nachwuchsgewinnung sind weitere Themen, die die Jugendlichen im Hinterkopf behalten wollen. Schon jetzt laden sie zu ihrem nächsten Treffen am 30. Januar ein.