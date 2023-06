Kindergarten im Ilm-Kreis zum Tag der Architektur besichtigen

Ilm-Kreis. Auch Gebäude aus dem Ilm-Kreis können zum Tag der Architektur besichtigt werden.

Zum Tag der Architektur am 24. und 25. Juni laden Architektinnen und Architekten gemeinsam mit ihren Bauverantwortlichen zur Besichtigung von 65 neuen oder modernisierten Bauwerken in ganz Thüringen ein. Interessierte können sich von den baulichen Qualitäten aktueller Alltagsarchitektur überzeugen, mit den Protagonisten ins Gespräch kommen und sich über Trends und Entwicklungen austauschen. „Architektur verwandelt unsere Lebensumwelt, verändert vorhandene Räume, transformiert sie und macht sie zukunftsfähig. Angesichts der Umwelt- und Ressourcenkrise kommt dem Bauen im Bestand dabei eine herausgehobene und künftig weiter wachsende Stellung zu“, sagte der Präsident der Architektenkammer Thüringen, Hans-Gerd Schmidt. Auch unter den 65 Beiträgen, die zum Tag der Architektur 2023 vorgestellt werden, finden sich mehrheitlich Projekte zur Um- und Weiternutzung des Gebäudebestandes, der behutsamen Nachverdichtung und zur energetischen Sanierung.

Die Objekte im Ilm-Kreis, die besichtigt werden können, sind: Erweiterung Pop-Up-Refugium „Gästebox ìm Arnstädter Ortsteil Neuroda, Ilmenauer Straße 22, geöffnet Sa / So 14 bis 18 Uhr. Das IT-Dienstleistungszentrum der Technischen Universität Ilmenau, Helmholzplatz 7, geöffnet Samstag 14 bis 16 Uhr, Führung 14 und 15 Uhr mit Treffpunkt am Haupteingang. Sanierung/Erweiterung Oeconomicum der TU Ilmenau, Helmholtzplatz 3, geöffnet Sa / So 10 bis 16 Uhr, Führung Sa / So 11 und 13 Uhr. Der Kindergarten Deubezwerge im Stadtilmer Ortsteil Großliebringen, Am Sportplatz 8, auch mit Freianlagen, geöffnet Sa / So 10 bis 14 Uhr, Führung Sa / So 11 Uhr.

Die Architektenkammer Thüringen stellt alle Bauwerke, die am Tag der Architektur teilnehmen, in einem kompakten Booklet vor, das über die Geschäftsstelle zum Preis von fünf Euro bezogen werden kann.