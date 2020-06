Kindergarten in Großliebringen nimmt Gestalt an

Im Oktober vergangenen Jahres wurde der Spatenstich für den neuen Kindergarten der Deube-Region in Großliebringen mit Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (parteilos), dem Ortsteilbürgermeister André Textor und den Deubezwergen vollzogen. Stadtilm investiert hier gleich neben dem Sportplatz rund zwei Millionen Euro für einen Neubau. 55 Kinder, davon 14 im Kleinkindbereich, sollen hier betreut werden. Zurzeit sind die Handwerker damit beschäftigt, die großen vorgefertigten Holzelemente an der richtigen Stelle zu montieren. In zwei Wochen soll Richtfest gefeiert werden und für den Herbst ist der Einzug der Kinder in die neue Einrichtung geplant.