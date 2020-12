Kinderheime im Ilm-Kreis feiern Weihnachten mit Baum, Geschenken und traditionellem Essen

Das Kinderheim in Neustadt feierte in Großbreitenbach sein Weihnachtsfest.

Ilm-Kreis. Weihnachtsbaum, Geschenke und traditionelle Ente mit Klößen und Rotkohl — auch in den Kinderheimen im Ilm-Kreis soll es den Kindern und Jugendlichen an Nichts fehlen. Denn trotz der aktuell schwierigen Situation feiern die Betreuer und Erzieher mit den Steppkes das Weihnachtsfest fast wie in den vergangenen Jahren.

Die Situation ist nicht einfach, gibt Tobias Schwald ehrlich zu. Er ist der stellvertretende Leiter des Kinder- und Jugendwohnhauses Arnstadt, das zum Marienstift gehört. Lang sei offen gewesen, ob die Kinder und Jugendlichen eine Beurlaubung bekommen würden und während der Weihnachtstag nach Hause dürfen. Ähnliches bestätigen auch Anke Otto, Leiterin des Kinder- und Jugendheimes in Neustadt im Rennsteig, und Holger Spatz, Leiter der Kindervilla Ilmtal in Stadtilm. Doch trotz der Corona-Maßnahmen sei es dem Großteil der Kinder möglich, Weihnachten bei und mit den leiblichen Eltern und den Großeltern zu feiern. Die Beurlaubung findet in Absprache mit dem Jugendamt und den entsprechenden Betreuern statt, erklärt Schwald.

Die Verantwortlichen betonen aber, dass auch für die Kinder und Jugendlichen, die während der Feiertag in den Häusern bleiben, Weihnachten feiern, wie es sich gehört. Neben dem Weihnachtsbaum und Geschenken, gibt es auch das traditionelle Essen mit Ente, Klößen und Rotkohl, berichten Schwald, Otto und Spatz. Denn auch die Sprösslinge sollen während des Weihnachtsfestes nicht zu kurz kommen. Im Gegenteil — es soll ihnen an nichts fehlen. Übereinstimmend berichten die Betreuer, dass in den vergangenen Jahren auch noch ein kleines Programm zelebriert, gesungen und getanzt wurde. In diesem Jahr sei das coronabedingt etwas kleiner gehalten. Je nach dem wie viel Kinder in den jeweiligen Häusern bleiben, wird in der jeweiligen Gruppe beziehungsweise gemeinsam gefeiert.

Im Allgemeinen kommen die Sprösslinge nach den Feiertagen zurück in die Häuser und in ihre Gruppen. Die nächste Festlichkeit steht dann schon wieder vor der Tür: Silvester. Tobias Schwald, Anke Otto und Holger Spatz sagen, dass sie den Jahreswechsel mit den Kindern gemeinsam feiern. „Bei uns gibt es klassisch Raclette“, lächelt Schwald. Und während die Jüngeren manchmal den Jahreswechsel verschlafen, halten die Älteren bis Mitternacht durch. Das Knallen ist ihnen natürlich untersagt.

Vor und nach den Festlichkeiten stehen die Betreuer den Kindern und Jugendlichen selbstverständlich wieder zur Seite. Denn auch sie treffen die Corona-Maßnahmen, besonders, wenn die Schüler nicht in die Schule können. Das bedeutet, dass in den verschiedenen Einrichtungen die Aufgaben erledigt werden und natürlich auch gemeinsam die Freizeit verbracht wird. „Die Betreuer machen einen guten Job, auch als im Frühjahr die Quarantäne angeordnet worden ist“, sagt Spatz. Auch, wenn die Lage nicht immer einfach gewesen ist. Und weil Weihnacht ist, wünscht sich auch Holger Spatz etwas: „Ich wünsche mir einen Erzieher mit sozialpädagogischer Ausbildung.“ Allerdings sei er auch für Quereinsteiger offen.