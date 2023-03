Kinderkleidermarkt im Bärsaal in Stadtilm

Im Bärsaal in Stadtilm findet am 17. und 18. März ein Kinderkleidermarkt statt. (Archivfoto)

Stadtilm. Der Verein Ilm-Flöhe lädt am 17. und 18. März zum Kinderkleidermarkt in den Bärsaal in Stadtilm ein. Das erwartet die Besucher:

Zum Kinderkleidermarkt lädt der Verein Ilm-Flöhe am Freitag, 17. März, und Samstag, 18. März, in den Bärsaal Stadtilm ein. Angeboten wird laut einer Mitteilung Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 188, Spielzeug, Kinderwagen, Autositze, Fahrräder, Dreiräder, Roller, Bobbycars und vieles mehr. Am Freitag kann der Markt von 19 bis 22 Uhr besucht werden, am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Mehr Infos zur Veranstaltung und zur Anmeldung als Verkäufer gibt es unter Telefon: 0159/03762217.