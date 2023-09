Kindersachenmarkt, Blasmusik, Wanderung und mehr

Einen Kinderkleidermarkt gibt es in der Sporthalle in Kirchheim.

Im Ilm-Kreis ist immer was los. Hier einige Tipps

Kinderkleidermarkt in der Sporthalle Kirchheim

Kurzentschlossene können den 50. Kinderkleidermarkt am Samstag, 23. September, in Kirchheim besuchen. In der Sporthalle werden von 12 bis 15.30 Uhr gut erhaltene Baby-, Kinder- und Umstandsbekleidung sowie Spielzeug, Bücher und DVDs angeboten. Der Verkauf von Kinderwagen, Autositzen oder großen Spielsachen startet um 11 Uhr, informiert der Riechheimer Kultur- und Freizeitverein.

Vereinssportfest des SV Aerobic Arnstadt

Zum Vereinssportfest lädt der SV Aerobic Arnstadt am Samstag, 23. September, von 10 bis 14 Uhr ein. Interessierte jeden Alters können sich in der Turnhalle Hammerecke testen und herausfinden, was sportlich Spaß bereitet, so der Verein. Geboten werden Power Aerobic, Step, Line Dance und Yoga.

Blasmusik am Wetzlarer Platz in Ilmenau

Der Verein Blasorchester Ilmenau lädt am Samstag, 23. September, ab 14 Uhr zu einem „Musikalischen Parkfest“ am Wetzlarer Platz in Ilmenau ein. Mitwirkende sind der Ilmenauer Fanfarenzug und das Blasorchester Ilmenau, so Bernd Knoth vom Blasorchester Ilmenau.

Ökumenischer Gottesdienst in Ilmenau

Unter dem Motto „Neue Räume“ feiern Christen Ilmenaus aus fünf Kirchen/Freikirchen am Sonntag, 24. September, ab 10 Uhr gemeinsam Gottesdienst in der St. Jakobuskirche. Zu diesem Festgottesdienst im Rahmen der interkulturellen Wochen sei jeder herzlich willkommen, informiert Dirk Hochsprung von den Baptisten Ilmenau.

Musikalische Zeitreise in Griesheim

Das Griesheimer Chorprojekt begibt sich mit Solisten am Sonntag, 24. September, auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte. Beginn ist um 17 Uhr in der Griesheimer Kirche. Nach dem Konzert werden Bratwürste und Getränke den Gästen gereicht, informiert das Griesheimer Chorprojekt.

Zahnpflegetag für Grundschüler im Theater Arnstadt

Der Thüringer Jugendzahnpflegetag findet am Dienstag, 26. September, in Arnstadt im Theater am Schlossgarten statt. Dazu lädt die Jugendzahnärztin Erdmuthe Kettler die 2. Klassen der Arnstädter Grundschulen ein. Neben Spiel, Spaß und Wissenswertem zur Zahnhygiene wird eine musikalische Revue gezeigt. Die Vorstellungen beginnen 9 und 10.30 Uhr.

Offene Kreativgruppe startet in Ilmenau

Im Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum Ilmenau trifft sich ab Donnerstag, 28. September, jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr eine neue offene Kreativgruppe. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erbeten unter Telefon: 03677/893023 oder 03677/208625.

Wanderung mit Goethe ab Stützerbach

Thüringerwald-Verein Ilmenau, Rennsteigverein Suhl und Awo Suhl präsentieren am Samstag, 30. September, eine Wanderung mit dem Goethe-Darsteller Andre Amelang. Start ist um 10.10 Uhr vor der Stützerbach-Information. Die Ilmenauer Wanderfreunde fahren vom Hauptbahnhof Ilmenau um 9.41 Uhr los. Anmeldung erbeten unter Telefon: 03677/465225.