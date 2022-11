Kindertanz in der Volkshochschule Arnstadt

Motorik,Taktgefühl und Ausdruck soll ein Tanzkurs für Kinder an der Volkshochschule in Arnstadt schulen. (Archivfoto)

Arnstadt. Vier- bis Sechsjährige können ab 21. November beim Kindertanzkurs in der Volkshochschule Arnstadt Taktgefühl lernen. Hier gehts zur Anmeldung:

Ein Tanzkurs für Vier- bis Sechsjährige wird ab Montag, 21. November, in der Volkshochschule, Am Bahnhof 6, in Arnstadt angeboten. Kindertanz schult Haltung, Koordination, Rhythmik und vieles mehr, heißt es in einer Mitteilung.

Mit abwechslungsreichen Bewegungsabläufen durch moderne Choreographien, gepaart mit Musik aus aller Welt, sollen Motorik,Taktgefühl und Ausdruck tänzerisch erlernt werden. Mehr Informationen und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.