Kinderuni findet in Ilmenau erstmals nur virtuell statt

Spannende Vorträge wird es auch in diesem Jahr an der Kinderuni geben – nur sitzt der Nachwuchs dabei vorm Rechner und nicht im Hörsaal..

Nur virtuell findet in diesem Jahr die Kinder- und Jugenduni der Technischen Universität Ilmenau statt. Das teilte jetzt ein Sprecher der Universität mit. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 9 können spannende Videos von Vorlesungen von Universitätsprofessoren zu Themen aus Wissenschaft und Alltag erleben. Ab dem 4. November erhalten sie so einen Einblick in das Leben an der TU Ilmenau. Schulklassen, Gruppen und einzelne Kinder können sich ab sofort unter www.kinderuni-ilmenau.de kostenlos anmelden.

Seit 16 Jahren wuseln alljährlich im November 3600 Schülerinnen und Schüler auf dem Campus umher – ein einzigartiges Erlebnis für die Jungen und Mädchen. Auch in diesem coronageplagten Jahr möchte die Technische Universität dem Nachwuchs die Erfahrung, in das Leben an der Universität einzutauchen, nicht nehmen – wenn auch aus Sicherheitsgründen nicht leibhaftig auf dem Campus.

Daher findet die Kinder- und Jugenduni erstmals in ihrer Geschichte – virtuell statt. Die Videos mit Vorlesungen und Experimenten sind für die Neun- bis 16-Jährigen altersgerecht aufbereitet, eine virtuelle Campusführung ergänzt den Einblick in das Leben an der TU Ilmenau. Außerdem wird ihnen eine Campus-Erlebnisbox mit einigen Überraschungen zugesandt. Neben zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen bereiten fünf Studenten das virtuelle Ereignis vor.