King’s Singers in Arnstädter Bachkirche

Das ist in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis los:

Mit einem Auftritt der King’s Singers enden am Sonntag, dem 23. April, die Thüringer Bachwochen in der Arnstädter Bachkirche. Ab 19.30 Uhr präsentiert das A-capella-Ensemble Werke von der Renaissance bis in die Gegenwart. Tickets gibt es noch in der Tourist-Information am Markt.

Geänderter Stellplatz in Branchewinda

Wegen einer Baustelle hält das Schadstoffmobil des Kreises am Freitag, dem 21. April, nicht an der Gemeinde, sondern an der Bushaltestelle. Zwischen 15.40 und 16.10 Uhr können Bürger dort Schadstoffe zur Entsorgung persönlich abgeben.

Premiere für Kindersingspiel

Im Rahmen einer Singfreizeit studierten Kinder und Jugendliche kürzlich gemeinsam mit Gemeindepädagogin Diana Christ und Kirchenmusiker Jörg Reddin das Singspiel „David – ein echt cooler Held“ ein. Aufgeführt wird das Stück am Sonntag, dem 23. April, ab 10 Uhr in der Bachkirche.

Karl-Zink-Ehrung in Ilmenau

Zur Karl-Zink-Ehrung anlässlich des 113. Geburtstags am Montag, dem 24. April, lädt die Linke um 17 Uhr an sein Denkmal in der Karl-Zink-Straße in in Ilmenau ein. Die Gedenkrede zu Ehren des Antifaschisten hält der Landtagsabgeordnete Christian Schaft.

Chorauftritt in Neustadt

Knapp 120 Sängerinnen und Sänger nehmen am Wochenende an einem Chorworkshop des Sängerkreises Hildburghausen teil. Höhepunkt wird ein Auftritt am Sonntag, dem 23. April, ab 17 Uhr in der Michaeliskirche in Neustadt sein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Wanderung im Thüringer Wald

Der Thüringerwald-Verein Ilmenau lädt am Sonntag, dem 23. April, zu einer Wanderung ein. Der Zug startet um 9.18 Uhr am Ilmenauer Hauptbahnhof Richtung Elgersburg. Von dort geht es zur Hohen Warte, am Mönchhof vorbei, über die Echowiese und den Schwalbenstein zum Lärcheneck Ilmenau. Die Strecke ist 16 Kilometer lang und anspruchsvoll, es gibt Rucksackverpflegung.

Sitzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat des Amtes Wachsenburg tagt am Montag, dem 24. April, ab 19 Uhr in der Neuen Mitte in Ichtershausen. Unter anderem befasst sich das Gremium mit einer Richtlinie für die elektronische Ratsarbeit, entschieden werden soll auch über die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs für die Ichtershäuser Feuerwehr.