Kiosk wird neu verpachtet

Neu verpachten will die Gemeinde Geratal den Kiosk im Schwimmbad Geraberg. Die entsprechende Leistung wurde im Amtsblatt ausgeschrieben. Das Geschäft kann sich durchaus lohnen, denn in den vergangenen Jahren kamen pro Jahr rund 35.000 Gäste in die Einrichtung. Betrieben werden soll der Kiosk vom 1. Mai bis zum 30. September. Erwartet wird, dass der Pächter Gastronomieerfahrung mitbringt und sich mit hygienischen und gesetzlichen Vorschriften auskennt. Bewerber können ihre Unterlagen bis zum 5. März bei der Gemeinde abgeben.