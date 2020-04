Pfarrer Christian Rämisch beim Ostergottesdienst in Angelroda.

Kirchengemeinden gehen zu Ostern völlig neue Wege

Durch die Corona-Pandemie sind auch Kirchengemeinden gezwungen, völlig neue Wege zu gehen, um Angebote für Gemeindeglieder und Interessierte zu machen. Im Kirchenkreis sind es inzwischen bereits drei Gemeinden, die seit kurzem Gottesdienste online anbieten. Den Anfang haben Arnstadt, Ilmenau und Angelroda gemacht; weitere werden in Kürze folgen.

„Wir haben uns da von den Kollegen in der katholischen Kirche inspirieren lassen“, meint Christian Rämisch, der bei den Gottesdiensten in Arnstadt und Angelroda federführend war. Der Pfarrer überzeugte noch seinen Arnstädter Kollegen Matthias Rüß sowie Kreiskantor Jörg Reddin und Posaunenwart Michael Pohle. „Die waren alle gleich Feuer und Flamme“, sagte Rämisch. Die Arbeit miteinander und am Filmprojekt habe großen Spaß gemacht.

Zugute kam dem Kreisjugendpfarrer dabei, dass die Evangelische Jugend des Ilm-Kreises bereits über Einiges an Technik verfügt: Neben Studioleuchten und zwei Digitalkameras mit Videofunktion kamen auch ein Schwebestativ für Kamerafahrten (eine Steadycam), ein Smartphone und ein komplettes Tonstudio-Set zum Einsatz. „Dadurch hatten wir externe Mikrofone, mit denen der Klang natürlich viel besser aufgenommen werden kann, als mit den eingebauten Kamera-Mikros. Hinterher mussten wir Ton und Bild synchronisieren“, beschreibt der Theologe das Vorgehen.

Richtig Arbeit habe jedoch der Video-Schnitt gemacht: Für reichlich 30 Minuten Film habe er jeweils über 20 Stunden Schnittarbeit aufwenden müssen, zusätzlich zu den bis zu acht Stunden, die allein die Aufnahme gedauert habe: „Allein das Aufbauen der Technik dauert zwei Stunden“, hat Rämisch erfahren. Und nicht alles klappe beim ersten Mal.

Das kann auch Andreas Wucher bestätigen; und dennoch zeigt sich der Ilmenauer Pfarrer begeistert: „Es ist fantastisch, wie hier innerhalb so kurzer Zeit ein tolles Projekt entstanden und gewachsen ist.“ Außer ihm haben Pastorin Magdalene Franz-Fastner, Kantor Hans-Jürgen Freitag, Gemeindepädagoge Andreas Müller und der Saxophonist Erik Robisch mitgewirkt.

Zwei Jugendliche, die technikaffin seien, hätten die gesamte technische Umsetzung erledigt. Eines hat der Theologe allerdings auch gelernt: „Es ist etwas ganz Anderes, vor leeren Kirchenbänken zu stehen und zu predigen, als vor einer Gemeinde.“

Die Karfreitags- und Ostergottesdienste sind hier zu finden:

Karfreitag in der Kreuzkirche Ilmenau: https://www.youtube.com/watch?v=_aw2eKp0978

Ostern in der Bachkirche Arnstadt: https://www.youtube.com/watch?v=Ac3j4cFwwag

Ostern in der Kirche zu Angelroda: https://www.youtube.com/watch?v=0MZyNYoifdE