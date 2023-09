Kirchengesänge und ukrainische Volksweisen

Die Maxim Kowalew Don Kosaken gastieren zur Völkerverständigung in der Kirche in Dannheim.

Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken mit einem festlichen Konzert für die Völkerverständigung am 20. September um 15 Uhr in der Kirche Dannheim. Der Chor aus Weißrussland drückt seine Solidarität mit dem ukrainischen Volk durch ein individuelles Programm aus. Er wird ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Singend zu beten und betend zu singen, heißt sein Motto. Chorgesang und Soli erfolgen in stetem Wechsel. Zu erleben sind Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre. Auch im neuen Konzertprogramm fehlen die Wunschtitel wie „Ave Maria“, „Suliko“, „Marusja“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ nicht. Die Karten kosten im Vorverkauf 25 und an der Tageskasse ab 14 Uhr 28 Euro. Der Vorverkauf läuft unter anderem bei den Tourist-Informationen, im Pfarramt Marlishausen und unter www.ticketshop-thueringen.de.