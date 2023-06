Kirchenkonzert mit Trompete und Orgel in Gehren

Der Trompeter Uwe Komischke und der Organist Thorsten Pech spielen gemeinsam am 30. Juni in der Stadtkirche Sankt Michael in Gehren.

Unter dem Titel „Klänge der Hoffnung“ geben der Solotrompeter Uwe Komischke und der Konzertorganist Thorsten Pech am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr ein Konzert in der Stadtkirche Sankt Michael in Gehren. Es erklingen Kompositionen von Johann Michael Bach, Danzi, Pepusch, Purcell, Walther, West sowie Thorsten Pechs Paraphrase „Hope and Pray“.

Seit 1977 konzertieren die beiden Musiker gemeinsam in Kombination Trompete und Orgel, haben 28 CDs herausgebracht und sind auf ihren Konzertreisen in der ganzen Welt unterwegs Uwe Komischke war 1. Solotrompeter der Münchner Philharmoniker und ist seit 1994 als Professor für Trompete an der Hochschule Franz Liszt in Weimar tätig. Thorsten Pech gilt laut Mitteilung als einer der renommiertesten Konzertorganisten Deutschlands und ist auch als Dirigent im Konzert- und Oratorienbereich tätig. Von 1989 bis 2021 leitete er Chor und Orchester des Bachvereins Düsseldorf, seit 2003 ist er als Musikdirektor beim Konzertchor Wuppertal tätig.

Mehr Infos gibt es online unter: www.thorsten-pech.com/trompeteorgel.