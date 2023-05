Kirchenorgel-Show in Ichtershäuser Klosterkirche

In der Klosterkirche in Ichtershausen wird am Wochenende eine Kirchenorgel-Show präsentiert.

Ichtershausen. Klassik, Pop und die Evergreens der letzten 100 Jahre erklingen auf der Königin der Instrumente.

In der Klosterkirche Ichtershausen wird am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, die größte Kirchenorgel-Show Deutschlands mit einem wahren Feuerwerk an Musik, Licht, Video, Unterhaltung und vielen Emotionen aus Pop, Rock, Filmmusik, Musical und Klassik präsentiert. Die Kulthits aus über 300 Jahren Musik, von der alt-ehrwürdigen Klassik – Bach und Mozart – bis hin zu unseren Kulthits 2024 – Lady Gaga, Depeche Mode, Billie Eilish, Pink, Fluch der Karibik, und noch viel viel mehr. Nicht zu vergessen, die Evergreens der letzten 100 Jahre: Hildegard Knef, Heinz Rühmann, Queen, Abba, Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, um nur einige zu nennen.

Nico Wieditz, der Rebell der Kirchenmusik, will diese und die Orgel nicht nur wieder cool machen, sondern der Königin der Instrumente auch eine Zukunft ermöglichen. Dabei werden die verschiedenen Musikstile miteinander kombiniert, dass bereits bei vielen tausenden Besuchern seit Jahren wahre Begeisterungsstürme erzeugt.

Tickets gibt es vor Ort beim Postamt Stangel in Ichterhausen, der Touristinfo Arnstadt sowie in allen Filialen und Pressehäusern von Ticketshop Thüringen. Abonnenten der Thüringer Allgemeine erhalten einen zusätzlichen Sparvorteil.