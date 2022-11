Kirchgemeinden im Ilm-Kreis wollen Kirchenkreis wechseln

Ilm-Kreis. Nach Weggang und Ruhestand sind vier Pfarrstellen im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau unbesetzt. Geplant ist ein Modellprojekt „Region Süd“.

Zur Herbstsynode des Kirchenkreises im Arnstädter Gemeindesaal berichtete Superintendentin Elke Rosenthal über den Wunsch der Kirchengemeinden Geschwenda, Frankenhain, Gräfenroda und Liebenstein, vom Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf in den evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau zu wechseln.

Der Landeskirchenrat empfehle den Wechsel, nun müsse man das Votum der Landessynode abwarten. Wegfallen wird der Standort der Kirchenkreis-Diakonie in Ilmenau zum 1. Januar, dennoch werde die Arbeit wie gewohnt fortgeführt. Die Klinikseelsorge erstreckt sich jetzt auch auf den Standort Arnstadt der Ilm-Kreis-Kliniken. In der Flüchtlingsarbeit sei der Kirchenkreis mit Fahrdienst-Angeboten und dem Friedenscafé Ilmenau für ukrainische Geflüchtete aktiv.

Rosenthal erwähnte, dass es nach dem Weggang von Pfarrer Wucher (Ilmenau), Pastorin Becker (Gehren) sowie dem Ruhestand der Pfarrer Walther (Griesheim) und Klemm (Großbreitenbach) vier freie Pfarrstellen im Süden des Kirchenkreises gibt. Man wolle eine „Region Süd“ im Kirchenkreis als Modellprojekt schaffen.

Das setze Absprachen bei gemeinsamen Projekten voraus. Dabei sollen Ehrenamtliche noch stärker in die Planungen einbezogen werden. Die Synode stimmte den Plänen zu, zum 1. Januar 2025 gemeinsam mit den Kirchenkreisen Gotha und Waltershausen-Ohrdruf einen Kirchenkreis-Verband einzugehen. „Bis dahin wird es zahlreiche Gespräche, Begegnungen und Kooperation geben“, versicherte die Superintendentin. Koordiniert werde das Ganze durch eine Lenkungsgruppe. Die Synode beschloss, auch 2023 einen Betrag von 4000 Euro an das Straßenkinder-Projekt „Casa San Pablo“ in Buenos Aires (Argentinien) zu übergeben und sämtliche für den Kirchenkreis bestimmte Kollekten im nächsten Jahr den „Tafeln“ zukommen zu lassen