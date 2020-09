Kirchheim: Gemeinde bringt Mühlgraben in Ordnung

Der Mühlgraben in Kirchheim – hier am Geleitweg – wurde jetzt gesäubert.

Am und im Mühlgraben in Kirchheim wird seit ein paar Tagen Ordnung gemacht. Das war auch notwendig. Viola Wrchlavsky wohnt am Gutshof in Kirchheim. Sie kann sich noch daran erinnern, dass ihr Sohn vor vielen Jahren dort Forellen gefangen hat. Das ist aber lange vorbei, „in den letzten Jahren sah es dort schlimm aus, es war ein Schandfleck mitten im Ort“, sagt sie. Und: „Wir hatten dadurch eine richtige Rattenplage, die Tiere fraßen sogar einige Kabel im Feuerwehrgebäude an“, weil sie sich am zu gewucherten Mühlgraben richtig wohlgefühlt und dadurch stark vermehrt hatten. Und auch das Wasser floss nicht mehr richtig ab. Wrchlavsky freut sich, dass da jetzt seit Anfang dieser Woche etwas gemacht wird, „die leisten gute Arbeit.“ Ihr ist wichtig, dass sie diesen Dank auch im Namen vieler Kirchheimer ausspricht.