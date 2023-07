Kirmes in Eischleben

Eischleben. Das erwartet Euch am kommenden Wochenende:

Zur traditionellen Kirmes wird am kommenden Wochenende nach Eischleben eingeladen. Los geht es am Donnerstag, dem 27. Juli, um 17 Uhr mit dem Kirmesgottesdienst, der eine musikalische Einlage enthält. Am Freitag, dem 28. Juli, findet ab 20 Uhr auf dem Sportplatz die Kirmesparty mit Antitoxin statt.

Ausschlafen kann die Kirmesgesellschaft am Samstag aber nicht: Schon um 7.30 Uhr beginnen die Ständchen. Am Abend steht ab 20.30 Uhr Red Heaven auf der Bühne im Festzelt.

Am Sonntag, dem 30. Juli, sind Interessierte ab 10 Uhr zum Frühschoppen und Kindertanz eingeladen. Mit einem gemeinsamen Mittagessen, das vorbestellt werden muss, klingt die Traditionsveranstaltung schließlich aus.