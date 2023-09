Kirmes wieder in Dosdorf

Dosdorf. Nach zehnjähriger Pause wird am 30. September wieder in dem mittlerweile zu Arnstadt gehörenden Ortsteil gefeiert.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren wird wieder in Dosdorf Kirmes gefeiert. Was mit einer spontanen Idee begann, nahm schnell konkrete Formen an. Kirmesvater Marco Sutsch fand in „seiner“ Kirmesgesellschaft tatkräftige Mitstreiter, sodass nun am Samstag, 30. September, auf dem neu hergerichteten Festplatz am Radweg gefeiert werden kann. Ab 8 Uhr werden zuvor im Ort Ständchen gegeben, dann geht es auf dem Festplatz weiter: 15 bis 17 Uhr mit der Kinderkirmes und ab 20 Uhr Kirmestanz mit der Band „Medium Sextett“, die schon vor fast 50 Jahren bei der Kirmes in Dosdorf aufgetreten war. Der Auftakt in die Kirmes erfolgt bereits am Freitag, 29. September, ab 18 Uhr mit dem Kartenvorverkauf und dem Antrinken im Festzelt.