Tausende Kirschblüten in der Kirschallee in Arnstadt – darüber freut sich auch Valentina.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirschbäume stehen in voller Blütenpracht

Ihrem Namen alle Ehre macht derzeit die Kirschallee in Arnstadt. Entlang des steilen Weges stehen Dutzende Kirschbäume in voller Blüte. An dem üppigen Weiß freut sich auch Valentina. Schaden genommen hatten die Knospen in den letzten Frostnächten zum Glück nicht. Lange zu bewundern sein wird die Schönheit aber nicht. Denn die ersten Blütenblätter rieseln schon. Wenn der Wind ein wenig weht, wirkt es mitunter, als ob es schneit. Der Blütenregen ist aber auch ein gutes Zeichen, denn nur wenige Wochen später gibt es für Leckermäulchen die ersten Kirschen.