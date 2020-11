Kita-Gebühren sollen erhöht werden

Es wird wohl keine einfache Gemeinderatssitzung des Amtes Wachsenburg am 23. November. Schon im Finanzausschuss der Gemeinde wurde erwartungsgemäß heiß diskutiert – wie immer, wenn es um die Erhöhung von Gebühren geht und wie immer, wenn viele davon betroffen sind. Es geht um die Erhöhung der Gebühren für die vier Kindertagesstätten in Ichtershausen, Haarhausen, Holzhausen und Kirchheim.

Zehn Jahre lang sind die Gebühren nicht verändert, also auch nicht erhöht worden, auch nicht scheibchen- – also jahresweise. Das fällt dem Amt Wachsenburg nun auf die Füße, hieß es am Donnerstagabend im Finanzausschuss. In einem sogenannten Haushaltsbegleitbeschluss forderte der Gemeinderat die Verwaltung vor einiger Zeit auf, eine Vorlage mit einer zehnprozentigen Erhöhung der Kita-Gebühren auf den Tisch zu legen.

Verpflegungskosten direkt umlegen

Es sind zwei Beschlussvorlagen, über die der Gemeinderat nun zu beschließen hat. Zum einen sollen die Verpflegungskosten – die bislang in den Gebühren enthalten waren – dort heraus genommen und in Zukunft direkt zwischen dem Essenanbieter und den Eltern abgerechnet und von ihnen auch bezahlt werden. „Bei der Auswahl der jeweiligen Anbieter ist der Elternbeirat anzuhören“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Kalkulation geht da von 50,40 Euro (Ichtershausen und Haarhausen) über 54,81 Euro in Kirchheim bis hin zu 75,60 Euro in Holzhausen aus.

Und dann sind da noch die Erhöhungen der eigentlichen Kita-Gebühren. Die sollen ab dem 1. Januar 2021 beispielsweise für unter dreijährige Kinder in der Ganztagsbetreuung von bislang 155 Euro (da sind die Verpflegungskosten enthalten) auf 170 Euro (ohne die dann extra zu bezahlenden Verpflegungskosten) steigen. Für Kinder ab drei Jahren steigen sie von bisher 95 auf dann 105 Euro.

Der falsche Schritt zum falschen Zeitpunkt, fehlende Einbeziehung des Elternbeirates und damit der Eltern und deshalb ein mangelndes Demokratieverständnis, eine überproportionale Belastung der Eltern in einer Zeit, in der die Politik eigentlich nur von Entlastungen und auch finanziellen Hilfen für die Bürger rede – das sind nur einige Vorwürfe der Gegner der Erhöhung. Die Gewerbe- und die Grundsteuer für Hausbesitzer sei beispielsweise im Amt Wachsenburg bereits erhöht worden, nun noch die Erhöhung der Kindergartengebühren, von einer Doppel- oder Dreifachbestrafung war Donnerstagabend im Saal der „Neuen Mitte“ die Rede. Und das alles eben ausgerechnet in Zeiten von Corona mit Entlassungen, Kurzarbeit und der Unsicherheit in allen Lebenslagen, man mute den Eltern damit zu viel zu.

Keine weiteren Gespräche geplant

Man habe viel zu lange nichts getan, die Erhöhungen der Gebühren und die dann zu zahlenden neuen seien im Vergleich zu anderen Gemeinden noch sehr moderat, man zahle schon jetzt rund 3,4 Millionen Euro jährlich an Zuschüssen für die vier Kindergärten, der Verwaltungshaushalt sei „spitz auf Kante“, sollte er irgendwann mal kippen – Rücklagen und vielleicht auch ein Haushaltsplus in diesem Jahr hin oder her – dann stünden alle Ausgaben für wiederum alle freiwilligen Aufgaben vor dem Aus, so die Befürworter der Erhöhung. Und sozial schwache Familien erhielten eh Beihilfen vom Staat.

Dem Vorschlag von Ralf Richter (Straßen-Schulen-Bürger-Freie Wachsenburger/Grüne), das Ganze nicht auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung zu setzen, sondern vorher mit allen Beteiligten noch einmal Gespräche zu führen und einen Konsens zu suchen, wurde im Finanzausschuss nicht entsprochen. Vertreter des Elternbeirates fühlten sich zwar informiert, aber nicht angehört im sinne eines Mitspracherechts. All das lässt vermuten, dass es auch am 23. November im Gemeinderat hoch her gehen wird.