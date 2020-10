Klares Bekenntnis zu Dorfgemeinschaftshäusern

Eine frische Brise weht über den Parkplatz vor der Kinderkrippe in Dannheim. „Große Gruppen sollten sich eigentlich nicht mehr treffen“, sagt Bürgermeister Frank Spilling (pl) und bittet darum, Abstand zu halten und Masken zu sagen. Absagen wollte er die Reihe „Bürgermeister vor Ort“ coronabedingt aber nicht. „Ich weiß, dass es viele Themen gibt, die die Menschen in den Ortsteilen bewegen“, sagt er.

Uwe Greßler (rechts) erläutert Probleme in Dannheim. Frank Spilling und Georg Bräutigam hören aufmerksam zu. Foto: Hans-Peter Stadermann

Er und Ortsteilbürgermeister Uwe Greßler drängen zum Aufbruch. Sie gehen zur Hauptstraße. Autos fahren vorbei, einige von ihnen zu schnell. Genau das ist das Problem, sagt eine junge Mutter, die sich der Gruppe anschließt. Sie weist auf eine kleine Verkehrsinsel, die es Kindern ermöglichen soll, die Straße sicher zu überqueren, um zur Bushaltestelle zu kommen. Nur gibt es auf der anderen Straßenseite gar keinen Gehweg. Und ein Antrag des Ortsteilrats, im gesamten Ort die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren, wurde abgelehnt – obwohl die Bürgersteige schmaler sind als im benachbarten Branchewinda und es dort ein Tempolimit gibt. Aufmerksam hört Spilling zu, eine Mitarbeiterin notiert die Bürgeranregungen.

Der Feuerlöschteich in Branchewinda ist verschlammt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Nach einem kurzen Rundgang durch das Altdorf geht es weiter nach Branchewinda. Dort steht die ehemalige Gemeindeverwaltung des Wipfratals. Nach der Gebietsreform hat die Stadt Arnstadt hier eine Servicestelle eingerichtet. Doch für die Sprechstunde ist das Haus viel zu groß. „Wir müssen überlegen, was wir damit machen“, sagt Spilling. Zudem kommt die Löschwasserproblematik zur Sprache, die es auch in Dannheim gibt: Löschwasserteiche sind verschlammt, führen nicht mehr genug Wasser für den Ernstfall. Eine Tatsache, die Spilling bewusst ist. Die Feuerwehr habe bereits eine Bestandsaufnahmen gemacht. Ab dem kommenden Jahr sollen die Löschwasserreserven ertüchtigt werden.

Am Teich vorbei geht es zum Dorfgemeinschaftshaus. Das Gebäude gehört dem Ortsverein, wurde über Jahre aber an die Gemeinde vermietet. So kam ein wenig Geld in die Vereinskasse. Die Stadt Arnstadt übernahm den Vertrag, doch die Miete wird nicht überwiesen. „Ich kenne das Problem. Und wir brauchen eine saubere Lösung“, verspricht Spilling, dass es in den nächsten Wochen ein Gespräch mit dem Verein geben soll. Eines sei aber sicher: Das Dorfgemeinschaftshaus bleibe erhalten.

Auf dem Friedhof wird ein Kommunikationsproblem deutlich: Die Stadt Arnstadt ließ 2019 neue Bäume pflanzen, die dieses Jahr regelmäßig gegossen wurden. Die, die das Wipfratal im Jahr 2018 pflanzte, aber nicht. An etlichen Stellen seien die Bäume deshalb abgestorben, so Uwe Greßler.

Auch die Zufahrt zum Friedhof muss saniert werden. Durch die Platten schauen die Eisenstäbe durch. Der sichere Reifentod.

Der Spielplatz in Görbitzhausen ist derzeit nicht nutzbar. Foto: Britt Mandler

Von Branchewinda geht es nach Roda. Auch dort steht ein Dorfgemeinschaftshaus in Vereinshand. Das Gebäude wird rege genutzt, doch der Verein sorgt sich. Denn das Dach ist undicht und nächstes Jahr wird das Haus ans Abwasser angeschlossen. Das kostet und überfordert den Verein finanziell. Andere Rodaer erhoffen sich einen Zuschuss der Stadt zur Elektrifizierung der Kirchturmuhr.

Was die Rodaer genauso stört wie die Görbitzhausener: Nur noch der Schulbus steuert die Orte an, einen Linienbus gibt es nicht mehr. Was vor allem die älteren Bewohner immobil macht.

Görbitzhausen ist zudem auch noch aus einem anderen Grund von der Welt abgeschnitten: Beide Brücken im Ort fielen bei der Brückenprüfung durch, die Tonnage wurde heruntergesetzt. Die Stadt will Fördermittel für die wichtigste Brücke beantragen, sie soll neu gebaut werden. Der Eigenanteil Arnstadts wird trotz hoher Zuschüsse bei 125.000 Euro liegen. Viel Geld, das erst der Stadtrat frei geben muss. Ohne dieses Geld können aber keine Lieferfahrzeuge mehr in den Ort fahren. Instandgesetzt werden soll auf jeden Fall der Spielplatz, der den aktuellen Bauarbeiten weichen musste. Eltern und Kinder haben noch die Chance, Gestaltungswünsche zu äußern.