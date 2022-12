Klassische und moderne Weihnachtslieder in Liebenstein und Geraberg

Geraberg. In den Kirchen von Liebenstein und Geraberg treten die Chöre vom Geraberger Liederkranz zum Adventskonzert auf.

Der „Geraberger Liederkranz e.V.“ freut sich, am 17. Dezember um 16 Uhr in der Kirche Liebenstein sowie am 18. Dezember um 16 Uhr in der Geraberger Kirche zum Adventskonzert sein Publikum begrüßen zu können. Mit dabei sind die Chöre „Best Agers“ und „Corona Carminum“ des Liederkranz Geraberg. Zusätzlich tritt auch der Chor Melodiata der Kirchgemeinde Geratal am Sonntag auf. Begleitet werden die Chöre an Klavier und Orgel von Markus Mehnert und am Klavier von Eugenia Korsar. Die Besucher können sich auf eine Mischung klassischer, christlicher, internationaler und moderner Weihnachtslieder freuen, was wegen der großen Anzahl der Sänger ein besonderes Hörerlebnis verspricht. Auch einige Soli werden zu Gehör gebracht.

Vielleicht bekommen die Zuhörer bei diesem Konzert sogar Lust, im neuen Jahr in einem der Chöre mitzusingen. Die Proben des Chors „Best Agers“ finden am Montag ab 19.30 Uhr im Probenraum in der Geraberger Schieferschule statt. Melodiata probt immer am Dienstag um 19.30 Uhr im Pfarrhaus. Der Chor „Corona Carminum“ trifft sich im Haus der Musik am Arlesberger Kreisel mittwochs ab 19.30 Uhr. Die Chöre würden sich freuen.