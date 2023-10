Der Musiker Andrey Zenin gestaltet am 25. Oktober ein Klavierkonzert in der Musikschule in Ilmenau. (Symbolfoto)

Klavierabend in der Musikschule in Ilmenau

Ilmenau. Werke von Bach, Beethoven und Chopin kommen am 25. Oktober bei einem Klavierkonzert in der Musikschule in Ilmenau zu Gehör.

Im Rahmen des 70. Gründungsjubiläums der Musikschule in Ilmenau wird am Mittwoch, 25. Oktober, um 19 Uhr zu einem Klavierkonzert in den Musikschulsaal eingeladen. Andrey Zenin, Wettbewerbsteilnehmer am internationalen Frédéric-Chopin-Wettbewerb in Warschau und Klavierlehrer an der Ilmenauer Musikschule, wird diesen Abend gestalten. Zu Gehör kommen Werke von Bach, Scarlatti, Beethoven, Schubert, Rachmaninow und Chopin. Der Eintritt ist frei.