Kleine Freuden des Lebens

Antonia Pfaff über Alltägliches, was ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Du kannst dich eben über die kleinen Dinge des Lebens freuen. Eine Eigenschaft, die in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der es nur um höher, schneller und weiter geht, kostbar ist.

Kostbar sind nämlich nicht nur Edelsteine, Gold, Geld und Macht. Kostbar sind die kleinen Dinge des Lebens, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dazu gehört das kleine zarte Blümchen, das sich mühsam durch den Asphalt kämpft und ein Hingucker ist, ein Blatt, das einem Herzen gleicht oder aber ein kleines Geschenk von einem lieben Menschen, ohne dass es dafür einen Grund gibt.

Ein anderes Beispiel: Ich stehe beim Bäcker und schaue auf mein Telefon. Eine ältere Dame dreht sich um und fragt, ob ich in Eile sei, sie würde mich vorlassen. Dankend und lächelnd lehnte ich ab, schließlich steht sie ebenfalls an, um Kaffee für sich und ihre Freundinnen zu holen. Wenig später sehen wir uns wieder in der Stadt und lächeln uns an. Eine kleine, vielleicht alltägliche Situation, die dennoch Freude bereitet. Deshalb ist es toll, wenn wir uns noch über die kleinen Dinge des Lebens freuen können.