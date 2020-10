Kleine Wasserspeicher stehen vor dem Aus

In der kleinen Gemeinde am Fuße des Riechheimer Bergers versteht man die Welt nicht mehr. Die beiden 1987 angelegten Wasserspeicher Hessenbach soll jetzt nach dem Willen des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz verschwinden, los soll es mit dem größeren der beiden gehen. „Die jetzt beabsichtigte Teilentleerung der Stauanlage Hessenbach 2 erfolgt auf Grund des katastrophalen baulichen Zustandes der Stauanlage zur Minimierung der daraus resultierenden Gefahr eines möglichen Dammversagens“, so das Landesamt. Auch der untere und kleinere Teich soll verschwinden. Die kleinen Stauanlagen oder besser gesagt ihre Dämme müssten demnach einem Hochwasser standhalten – und zwar einem, wie es rein statistisch gesehen nur einmal in so ungefähr 5000 Jahren vorkommt.

Die beiden Stauanlagen haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem kleinen Biotop entwickelt – Graureiher und Molche tummeln sich hier, und natürlich auch Fische. Und nicht wenige Zweibeiner, die die kleine Idylle am Rand von Alkersleben genießen.

Der Damm muss geschlitzt werden

Ralf Gumpert ist Chef der Agrargenossenschaft Bösleben und die wiederum ist als Rechtsnachfolger der LPG der Eigentümer der beiden Teiche. Wobei Teiche ja nicht richtig ist, es sind Stauanlagen. Wer die Wasserrechte hat, der ist auch für die Unterhaltung zuständig. „Wir haben die Auflage, Hessenbach 2 noch dieses Jahr abzulassen und nächsten Jahr dann den Damm zu schlitzen“, so Gumpert. Der kleinere Teich wird dann folgen, denn: „Das Landratsamt kann wohl gar nicht anders entscheiden als das Landesamt“, sagt Alkerslebens Bürgermeister Günther Hülle (Feuerwehrverein). Eine Alternative für das Ablassen gibt es laut Gumpert nicht. Die Kosten dafür – die die Agrargenossenschaft tragen muss – kann er noch nicht beziffern. „Es kommen noch Auflagen, da weiß noch keiner, welche Summe dann im Raum steht.“ Ein Erhalt sei nicht möglich, weil nicht bezahlbar. Es gebe keine Fördermittel dafür und laut Gumpert auch überhaupt kein Interesse, die beiden Stauanlagen zu er- und zu unterhalten. Alleine Planung und Gutachter würden laut Hülle so um die 50.000 Euro kosten.

Die beiden Stauanlagen wurden zu DDR-Zeiten als Speicher für die Landwirtschaft angelegt, allerdings nie dafür genutzt. Aber: „Wenn man an die letzten Sommer hier in der Region denkt, die ja sehr trocken waren, dann kann ich wirklich nicht verstehen, warum solche Wasserreservoire jetzt und auf die Schnelle zurückgebaut werden müssen“, so Gumpert.

Von den Speichern geht keine Gefahr aus

Hülle sagt, dringender Handlungsbedarf bestehe nicht. Er versteht nicht, warum jetzt auf einmal alles so schnell gehen muss. Selbst beim letzten Starkregen im Juni, als das Regenwasserrohr die Wassermassen nicht mehr fassen konnte und Straßen und Grundstücke überflutet wurden, sei oben am Hessenbach nichts passiert. Man rede hier von bis zu 12.000 Kubikmeter Wasser, was sich vielleicht viel anhöre, es aber nicht sei. Kommt solch ein 5000-Jahres-Hochwasser – Hülle fragt sich, wie man auf solche Berechnungen komme und hält sie für „Quatsch“ – dann würde sich das Wasser über den Hessenbach in Richtung Wipfra bewegen. „In Alkersleben würden wir davon rein gar nichts merken.“ Das Problem: „Die Teiche gelten als Stauanlagen und erfüllen nicht mehr die gesetzlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen an solche Bauwerke“, so Gumpert. „Meiner Meinung nach geht keine Gefährdung von den beiden Stauanlagen aus, sie werden aber eben sicherheitstechnisch wie die richtig großen Stauanlagen wie etwa der Staudamm an der Lütsche behandelt“, sagt Hülle. Er nennt das „bürokratischen Unsinn“.

Das Gleiche passiert übrigens auch am Speicher des Honigbaches bei Elxleben, auch der muss laut Gumpert ebenfalls nächstes Jahr zurückgebaut und geschlitzt werden. Zwar sei der noch viel besser erhalten, er wurde quasi als Naherholungsgebiet genutzt, muss aber nun auch weg. Gegen den Rückbau und die Verpflichtung zur Kostenübernahme dafür hatte die Agrargenossenschaft geklagt, aber den Prozess verloren. Als LPG-Nachfolger ist man für ihn verantwortlich, auch was die Kosten betrifft. „Wir müssen dort an der Talsohle des Dammes einen Drei-Meter-Schlitz anlegen, damit das Wasser abfließen kann und sich dann dort nicht mehr staut.“

Fische brauchen ein neues Zuhause

Ralph Cramer ist der Pächter der beiden Stauanlagen Hessenbach – seit 15 Jahren. Er hat ungefähr eine Tonne Fische dort drin – Karpfen, Karauschen, Rotfedern und auch Hechte. Die müssen nun „Knall auf Fall“ weg, Cramer selbst weiß erst seit September davon. Die schlachtreifen kann Cramer eben schlachten und veräußern, die jungen Fische muss er umsetzen. Entweder in den kleineren Hessenbachspeicher, er sucht aber auch noch ein Pachtgewässer entweder in der Nähe seines jetzigen Wohnortes im Altenburger Land oder im Raum Erfurt oder dem Ilm-Kreis, das sich dafür eignet. „Es ist schlichtweg ein Unding, ein Gewässer, das 30 Jahre lang nicht abgelassen wurde und natürlich auch verschlammt ist, nun innerhalb von ein paar Wochen abzulassen“, sagt er. Und: Die beiden Stauanlagen seien mittlerweile auch als Biotop der Klasse III eingeordnet. „Hier leben nicht nur meine Fische, sondern auch Amphibien, Stockenten, Eisvögel, Fledermäuse und Schwalben und vieles mehr. Das ist im Grunde genommen für den Naturschutz eine Katastrophe, da macht man jetzt alles kaputt.“

Laut Cramer droht das gleiche Schicksal über 90 solcher Kleinstauanlagen in ganz Thüringen. „Die müssen alle weg, werden also platt gemacht, einige davon sind es schon.“ Diese Zahl wurde am Dienstag vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz weder bestätigt noch dementiert. Das liege ganz einfach daran, dass die entsprechende Liste mit rückzubauenden kleineren Wasserspeichern und Stauwerken noch im Umweltministerium zur endgültigen Bearbeitung und Entscheidung liege. Sechs solcher Bauwerke wurden bereits zurückgebaut, bei einem laufen die Arbeiten derzeit.