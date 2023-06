Kleiner Mensch im Bergmassiv

Antonia Pfaff über einen beeindruckenden Moment

Massive Felswände ragen gen Himmel. Sie sind grau, schroff und schneebedeckt. Eine kleine Hütte und die zarten Sonnenstrahlen verleihen dem robusten Gletscher etwas Liebliches.

Während es im Tal sommerlich warm ist, sinken die Temperaturen auf knapp 1700 Metern, sodass es deutlich frischer ist. Je näher man dem Gletscher kommt, desto kühler wird es, sicher auch dem Schnee und den Wolken geschuldet. Gleichzeitig wirkt aber er noch massiver und majestätischer. Am Fuße des Bergmassives ist der Mensch klein und nichtig; ein kleiner farbiger Punkt zwischen grauen Felswänden. Er hat keinerlei Macht gegenüber den Bergen, er ist ihnen ausgeliefert. Wie sagt es der Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander so schön: „Ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist – denn vorher gehörst du ihm.“

Die Bedeutung der Worte wird einem erst richtig bewusst, wenn man vor so einem Bergmassiv steht. Denn dieser Moment lässt einen erden, zeigt, was wirklich wichtig ist im Leben und gibt gleichzeitig so viel Kraft.