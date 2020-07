Kleiner Sonnenschein liebt Sonnenblumen

Durch die Anzucht auf der heimischen Fensterbank stehen bei Tante Heike die zahlreichen Sonnenblumen schon in voller Blüte. Das freut den kleinen einjährigen Albert aus Arnstadt. Beim Besuch am Donnerstag war er hin und weg und wollte natürlich alles genau untersuchen. Und schon zupfte er einige Blütenblätter heraus. Sicherlich hat er in diesem Moment nicht an den Spruch gedacht: Sie liebt mich, sie liebt mich nicht … Die Sonnenblume wird es verkraften, Tante Heike sicherlich auch.