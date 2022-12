Kleines Sommermärchen im Amt Wachsenburg: Nachwuchskicker ausgezeichnet

Amt Wachsenburg. Wenn Jürgen Klopp mit einem Satz die Gefühlswelt von Trainer Enrico Reinhold zusammenfasst.

Enrico Reinhold ist stolz und sichtlich ergriffen. Denn „seine Fußballjungs“ haben im Sommer etwas geschafft, was bis dato keiner Mannschaft in der SG Wachsenburg/Haarhausen und im Amt Wachsenburg geschafft hat: die Meisterschaft zu gewinnen. Im Rahmen des Bürgermeisterempfangs in Ichtershausen wird nicht nur er selbst geehrt, sondern auch die Jugendlichen.

Für Reinhold ist es wie ein kleines Sommermärchen. Nach einer herausragenden Saison im Kreisfußballausschuss Mittelthüringen, zu dem der Ilm-Kreis, Weimar, Weimarer Land und Saalfeld-Rudolstadt gehören, stehen die damaligen D-Junioren aus dem Amt Wachsenburg im Finale. Dass die Jungen im Finale stehen, ist relativ früh klar.

14 von 14 Spielen gewonnen

„Als väterliche Trainer habe ich den Jungs auch erklärt, dass es im Finale einen Sieger und einen Verlierer gibt“, sagt Reinhold. Er habe versucht, so viel Druck wie möglich rauszunehmen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn über die Saison hin hat sich bei den jungen Fußballern auch Selbstvertrauen und Ehrgeiz eingestellt. Deutlich wird das, als einer der Spieler zum Trainer geht und sagt: „Hör endlich auf, über das Verlieren zu sprechen, wir wollen das Spiel gewinnen.“

Deutliche Worte, sagt Reinhold lächelnd. Die Jungs haben ihr Ziel erreicht. Sie haben 14 von 14 Spielen gewonnen und dabei 121 Tore geschossen, erzählt der Trainer und betont, dass auch seine Co-Trainer Björn Griese und Ronny Schindler einen wichtigen Anteil am Erfolg haben.

Im Kreisfußballausschuss Mittelthüringen sind 56 Mannschaft vertreten. „Wenn jede Mannschaft mit 16 bis 18 Jungs antritt, sind das knapp 1000 Fußballer – und die besten 20 sitzen hier“, schwärmt Reinhold in Ichtershausen.

Während der Pandemie am Ball geblieben

Das kleine Sommermärchen im Amt Wachsenburg fasst kein geringerer als Trainer Jürgen Klopp mit einem Satz aus dem Jahr 2019 zusammen. Denn dieser sagt, nachdem FC Liverpool die Champions League gewonnen hat, er habe einen Haufen von tollen Spielern. „Ich habe auch einen Haufen von tollen Spielern“, lobt Reinhold „seine Jungs“, wie er es immer wieder liebevoll sagt.

Löblich sei auch, dass die Jungs und Mädchen im Verein während der Corona-Pandemie am Ball geblieben sind. Sie haben nicht aufgehört, Fußball zu spielen, sondern versucht, das Beste aus der Situation zu machen – natürlich auch mit Unterstützung der Trainer. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Gewinn der Meisterschaft 2021 und Auszeichnung vom Bürgermeister Sebastian Schiffer (SSB).