René Meier bietet am Samstag erstmals wieder eine Führung zu den Straußenküken an.

Kleinhettstedter Straußenhof bietet Führungen an

Kleinhettstedt. Wie es den Straußenküken von Kleinhettstedt geht, erfahren Neugierige hier:

Zum ersten Mal in diesem Jahr werden am Samstag, dem 19. Juni, ab 14 Uhr auf dem Straußenhof in Kleinhettstedt Führungen angeboten. Pandemiebedingt war bislang nur der Hofladen geöffnet.

Nun sind aber auch wieder geführte Besuche auf den Weiden möglich. Seit Februar sind die Zuchttiere aktiv dabei, sich um den Nachwuchs des Jahrgangs 2021 zu kümmern. Derzeit bevölkern 36 Straußenkinder den Kükenbereich und sorgen für viel Wirbel und Arbeit. Sie finden das momentane Sommerwetter super und rennen trotz großer Hitze pausenlos mit endlos erscheinender Energie über ihre Weiden. Ein Schauspiel, dass sich anzuschauen lohnt.

Der Straußenhof lädt daher Interessierte am Samstag zum beliebten „Küken gucken“ ein. Treffpunkt ist der Hofladen. Das Team freut sich auf viele interessante Fragen und einen schönen Nachmittag bei den Straußenküken.

Eine Woche später, am 26. Juni, findet dann um 14 Uhr eine weitere offene Führung statt. Auch hier startet der Rundgang im Kükenbereich unter der Thematik „Straußenzucht in Deutschland – artgerecht, nachhaltig und regional“. Eine Voranmeldung ist erwünscht, aber auch Kurzentschlossene können ohne Voranmeldung teilnehmen.