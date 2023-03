Kleinkunstabend in Arnstadts Schönbrunn

Arnstadt. Der Arnstädter Karneval Club zeigt am 25. März, dass er nicht nur Fasching kann.

Zwei Jahre lang musste der Arnstädter Karneval Club pausieren – nun dürfen sich die Karnevalisten endlich wieder ihrer liebsten nicht-karnevalistischen Beschäftigung widmen: Sie laden am Samstag, dem 25. März, ab 20 Uhr in ihr Vereinshaus am Schönbrunn zum Kleinkunstabend ein.

Dieser findet bereits zum zehnten Mal statt und richtet sich explizit auch an Menschen, die mit Fasching normalerweise nichts am Hut haben. Im Rahmen des Kleinkunstabends werden zwar einige der Saisonhöhepunkte gezeigt, aber auch viele andere Kleinkunst-Präziosen.

Die Zuschauer erwartet ein bunter Varieté-Abend mit viel Abwechslung und Musik. Tickets können sich Interessierte ab sofort in der Spielewelt Schmidt in der Zimmerstraße sichern.