Klosterweihnacht findet nicht statt

Einen Plan B hatte der Kulturverein Ichtershausen bereits erarbeitet: Statt in der Klosterstraße sollte die beliebte Klosterweihnacht diesmal im Nadelwerk stattfinden. Händler hatten bereits zugesagt, ein Hygienekonzept war erstellt. Da die aktuelle Verordnung jedoch Veranstaltungen bis zum 30. November untersagt und derzeit noch völlig unklar sei, ob und wie es danach weitergehe, „ist eine weitere Planung im Moment als Verein nur schwer durchzuführen, ein sehr hohes finanzielles Risiko und eine Umsetzung in der Kürze der verbleibenden Zeit nicht mehr realisierbar“, sagte am Mittwoch der Vereinsvorsitzende Heiko Zitzmann. „Daher musste der Vorstand die emotional-traurige Entscheidung treffen und den Markt als solches in diesem Jahr leider absagen.“

Doch auf das weihnachtliche und einmalige Flair müssen Fans auch in diesem Jahr nicht verzichten. Der Verein konnte mit der Unterstützung des Ortsteilrates eine neue Weihnachtsbeleuchtung in der Klosterstraße anschaffen und installieren. Ein besonderer Dank gehe an den Ortsteilbürgermeister Matthias Eschrich, der sich dafür stark gemacht habe, erklärte Zitzmann weiter. Zahlreiche Weihnachtssterne sollen getreu dem bekannten Lied von Wilhelm Hey „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ in der Weihnachtszeit für die passende Stimmung sorgen.

Auch die originalen „Alle Jahre wieder“-Christbaumkugeln aus dem thüringischen Lauscha sind in diesem Jahr wieder erhältlich. Die mundgeblasenen Kugeln gibt es ab dem 27. November in der Touristinformation in Arnstadt und im Nadelwerksmuseum Ichtershausen. „In diesem Jahr wurde eine Sonderedition in Grün aufgelegt“, verrät Zitzmann. Und das aus gutem Grund: Grün sei die Farbe der Hoffnung, was zum Jahr 2020 und dem Hoffen auf bessere Zeiten sehr gut passe.

Die Mitglieder des Kulturvereins Ichtershausen wünschen ihren über viele Jahre treuen Besuchern trotz der Absage eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.