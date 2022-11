Klosterweihnacht in Ichtershausen

Ichtershausen. Der Kulturverein lädt zur Ichtershäuser Klosterweihnacht ein. Neben einem Weihnachtsmarkt gibt es auch ein Chorsingen in der Klosterkirche.

Die „elfte Ichtershäuser Klosterweihnacht“ richtet am Samstag, 10. Dezember, der Kulturverein Ichtershausen rund um die Klosterkirche in Ichtershausen von 14 bis 20 Uhr in der Klosterstraße aus. Es wird einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Aktionen geben. Weihnachtstypische Händler mit Tee, Seifen, Kerzen, Stickereien, Porzellan, Mützen und Bekleidung, Holzwaren, Honig gestalten das Fest mit.

Zudem würden dort auch limitierte „Wilhelm Hey Weihnachtskugeln“ aus Lauscha angeboten. Für das leibliche Wohl ist mit reichlich Glühwein und Getränken, Kuchen, Waffeln, Bratwurst und Brätel gesorgt. Natürlich wird auch ein Weihnachtsmann vorbeischauen und die kleinen und großen Besucher überraschen.

Das Fest wird um 14 Uhr feierlich eröffnet. Für die musikalische Umrahmung am Nachmittag sorgt DJ Gert. Um 17 Uhr findet in der Klosterkirche das Wilhelm-Hey-Adventssingen mit Chören statt. Der Eintritt ist frei. Innenhof und Klosterstraße werden für diesen Tag weihnachtlich dekoriert und beleuchtet. Das Museum hat auch geöffnet. Wer sich in das Fest einbringen oder einen Stand möchte, kann sich unter kulturvereinichtershausen@yahoo.de beim Kulturverein melden.