Der Kindergarten „Pusteblume“ in Arnstadt landet mit seinem Weltraumprojekt auf dem Mars.

Arnstadt. Die Igelgruppe des Arnstädter Kindergartens „Pusteblume“ erlebt ein Weltraumabenteuer.

„Eigentlich wollten wir das Projekt Weltraum mit der Landung der Sonde auf dem Mars vor geraumer Zeit abschließen. Aber dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt Erzieherin Petra Eisenhardt. Sie hat zusammen mit Sören Lasse das Projekt erarbeitet und umgesetzt. Besonders gut hat Nele gefallen, dass die Kinder ihren eigenen Weltraumhelm hergestellt haben.

„Zuerst haben wir einen Luftballon mit Zeitungen und Tapete beklebt, dann alles schön trocknen lassen und zum Abschluss bemalt“, erzählt die Schulanfängerin.

Der Kindergarten Pusteblume aus Arnstadt landet mit seinem Weltraumprojekt auf dem Mars. Foto: Hans-Peter Stadermann

Am Mittwoch war es so weit. Im Schlossgarten hatten Eltern und Erzieher Stationen aufgebaut. So mussten die Kinder zur Erwärmung rückwärts, vorwärts, seitwärts laufen, den Geradeaus-, Tief- und Kurvenflug simulieren. Auch ein Funktest wurde erfolgreich absolviert. Dann konnte die Rakete zum Mars starten. Alle zählten rückwärts bis zum Start und sangen: „Knall, knall, knall, wir fliegen jetzt ins All.“

An den Stationen wie Weltraumshuttlereparatur, Schlängelflug zu den Planeten, Mondsteine sammeln, Asteroidenzielwurf und vielem mehr mussten die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen. Zum Schluss gab es die geliebte Weltraumnahrung. Das waren auf eine Schur aufgefädelte Salzbrezeln.