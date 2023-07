Idyllisch sieht blühender Mohn am Feldrand aus.

Knallroter Blumengruß am Kirchheimer Feldrand

Kirchheim. Blühende Randstreifen sind für Insekten ein Nahrungsquell. Auch im Ilm-Kreis steht gerade der Mohn in voller Blüte.

Mit dem Fahrrad fährt Thorsten Hengelhaupt Tag für Tag zur Arbeit. Mitunter legt er dabei einen kurzen Fotostopp ein – hier am Ortsrand von Kirchheim. An den Feldrändern steht derzeit der Mohn in voller Blüte.

Das sieht nicht nur im Licht der aufgehenden Sonne idyllisch aus. Einige Landwirte haben rund um ihre Felder auch so genannte Blühstreifen angelegt, auf denen Insekten reichlich Nahrung finden. Auch zunehmend mehr Kommunen reagieren und beteiligen sich am Aufruf des Landratsamtes, den Ilm-Kreis zum Blühen zu bringen.