Knirpse schmücken die Brunnen in Arnstadt

Arnstadt. die Tradition des Brunnenschmückens ist wiederbelebt worden.

Ganz besondere Wimpel haben die Kleinen aus der Kita „Pusteblume“ angefertigt. So befindet sich nun auf jedem der knapp hundert Wimpel ein bunter Handabdruck. Diese hat Leiterin Antje Jaschinski in Heimarbeit dann zu einer langen Wimpelkette zusammengenäht. Angebracht wurde sie am Montag am Brunnen in der Zimmerstraße in der Kreisstadat von den Erziehern Sören Lasse und Petra Eisenhardt und den Vorschulkindern. Auf Anregung des Stadtrates der Stadt Arnstadt wurde diese Tradition des Brunnenschmückens in der Innenstadt wiederbelebt. Auch die Kinder aus den Ortsteilen Rudisleben, Marlishausen und Wipfra beteiligten sich an dieser Aktion.