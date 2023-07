Kobolde treiben ihr Unwesen in Arnstädter Liebfrauenkirche

Arnstadt. Das vielseitige Kinder-Konzerterlebnis mit Geschichten von Evelyn Günther ist der Auftakt für das Bach-Festival.

Mit einem großen Schlüssel öffnet Alexandra Lehmann die Arnstädter Liebfrauenkirche. Die Festivalmanagerin zieht die schwere Kirchentür auf und mit ihr strömen Hunderte Kinder in das Gotteshaus. Das Kindertheater zum Mitmachen ist der Auftakt für das Bach-Festival.

Die Geschichten „Mitternächtlicher Spuk“ und „Die furchtbare Sängerin“ stammen aus der Feder von Evelyn Günther. Untermalt werden sie musikalisch durch Jörg Reddin an der Orgel, der Improvisationen sowie Motive aus bekannten Liedern und Musikstücken, unter anderem von Johann Sebastian Bach, spielt. Die Hauptdarsteller, die kleinen Kobolde, werden von Kindern der Arnstädter Grundschule „Dr. Harald Bielfeld“ gespielt.

Kinder-Konzerterlebnis ist Auftakt für Festival

Das Kindertheater wird am Donnerstag gleich zwei Mal aufgeführt, sodass insgesamt über 600 Kinder die Geschichte von Klein-Siegfried hören. Seine Haut ist grün wie die jungen Buchenblätter im Mai und er hat eine spitze Nase. Auf seinem Kopf wuchs eine einzelne hochstehende rote Locke. Der kleine Kobold haust mit seinen Freunden in der Liebfrauenkirche und erlebt so manches Abenteuer. Denn nicht nur, dass es plötzlich im Gotteshaus spukt. Es gibt da auch noch eine fürchterliche Sängerin, die die Kobolde gar nicht mögen.

Die musikalische Leitung obliegt Kantor Jörg Reddin Foto: Antonia Pfaff

Das vielseitige Kinder-Konzerterlebnis in der Arnstädter Liebfrauenkirche ist Teil des Bach-Festivals. Mit dem diesjährigen Titel „Bach (er)lebt“ und dem damit verbundenem facettenreichen Programm möchte Alexandra Lehmann die klassische Musik und ihre verschiedenen Variationen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Der Auftakt mit den Kleinsten ist bereits gelungen.