Kochen, malen und trommeln

Ilm-Kreis. Umweltfreundliche Acrylmalerei und indisches Kochen stehen auf dem Programm der Volkshochschule in Arnstadt.

Die Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau weist auf freie Plätze hin. So beginnt ein Trommelkurs „Westafrikanische Klänge“ am Freitag, dem 24. Februar, in der VHS Arnstadt um 17.30 Uhr und hat Termine bis zum 2. Juni. Die Gebühr beträgt 54 Euro.

Ein Workshop „Acrylmalerei umweltfreundlich“ findet am Samstag, dem 25. Februar, in der Volkshochschule Arnstadt von 14 bis 18 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 25 Euro. Bei diesem Workshop wird die Nutzung von natürlichen Materialien in der Malerei gezeigt. Hierbei wird mit Sand, Holzspäne, Federn und anderen Werkstoffen ein Kunstwerk entstehen. Durch den Einsatz dieser natürlichen Ressourcen können laut Ankündigung auf Keilrahmen bespannte Leinwände, auf Baumwolltücher, auf Karton oder Malpappe Bilder gestaltet werden, welche nicht nur abstrakt sein müssen. Im Kurs fallen zusätzliche Materialkosten an. Die Kursleiterin bringt alle benötigten Materialien wie Farben, Pinsel, Leinwand mit.

Am Dienstag, dem 7. März, findet um 18 Uhr der Kurs „Indisch inspiriert“ in der Volkshochschule in Arnstadt statt. Der Preis beträgt pro Teilnehmer 15,20 Euro. Es soll ein indisches Mahl zubereitet werden. Die Lebensmittelkosten belaufen sich auf 10 Euro.