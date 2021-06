König Fußball regiert im Griesheimer Camp

Beim Fußballcamp in Griesheim geht es um Sport und um ganz viel Spaß.

Griesheim. Wo sich fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche anmelden können, erfahren sie hier:

Drei Tage trainieren wie die Profis – das wird vom 27. bis 29. August im Gymper-Fußballcamp in Griesheim möglich sein. Das Camp richtet sich an fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren. 2020 musste das Spektakel coronabedingt zwar ausfallen. „In diesem Sommer möchten wir den Kids aber wieder ein dreitägiges Fußballfest ermöglichen, das ein Stück weit unsere alte geliebte Normalität zurückbringt.“, sagt Organisator und Vereinschef Henry Buchberger.

Unter www.fussballcamps.de/anmeldung/549 können sich Interessierte noch anmelden. Auf sie warten nicht nur drei tolle Tage, sondern auch Trikot, Hose, Stutzen, Trinkflasche und Trainingsball.

In Zusammenarbeit mit der proSport GmbH erwartet die Teilnehmer ein alters- und leistungsgerechtes Training. Dabei wird im Stationstraining vorwiegend in den Schwerpunkten Torschuss, Technik, Koordination und Spielformen trainiert. Neben dem täglichen Training, der Mini-WM und dem gesamten Programm führen die Veranstalter während der drei Tage jeden Tag einen speziellen Wettbewerb durch und küren in der täglichen Siegerehrung die ersten drei Plätze jeder Altersklasse mit Sonderpreisen oder Pokalen.