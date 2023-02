Kognitive Fähigkeiten in Ilmenau trainieren

Ilmenau. Kognitiven Fähigkeiten anregen und stärken: Angebot für ältere Menschen vom Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum in Ilmenau.

Besonders mit zunehmendem Alter ist das Trainieren der kognitiven Fähigkeiten wichtig, um ein langes und selbstbestimmtes Leben genießen zu können. Aus diesem Grund bieten das Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum, Wetzlarer Platz 2, in Ilmenau einen Rommé-Kurs für das Gedächtnistraining an.

In diesem Kurs steht für die Teilnehmer die Aktivierung der geistigen Fitness und die Verbesserung der Merkfähigkeit im Vordergrund. Durch Kartenspiele sollen die kognitiven Fähigkeiten angeregt und gestärkt werden. Der Kurs findet in einer angenehmen Atmosphäre in mehreren Kleingruppen statt, heißt es in einer Mitteilung.

Das Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau laden alle Spieleinteressierten, die bis ins hohe Alter kognitiv fit bleiben möchten, herzlich ein, durch Spaß und Spiel die geistigen Fähigkeiten zu schulen. Der Rommé-Kurs findet immer donnerstags um 13.30 Uhr im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus in Ilmenau statt. Wer gerne mitspielen möchte, meldet sich bitte persönlich im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus oder unter Telefon: 03677/893023 sowie Telefon: 03677/6899289 an.

Mehr Informationen gibt es online unter: www.ffz-ilmenau.de.