Kommunen begrüßen Extra-Geld vom Land

Turbulent ging es in den vergangenen Wochen im Thüringer Landtag zu. Die kommunalen Vertreter beobachteten die Entwicklungen nicht nur mit Blick auf die Frage, wer künftig als Ministerpräsident regieren wird. Sie hofften auch auf eine schnelle Verabschiedung der so genannten Kommunalen Investitionsoffensive. Freitagvormittag war es soweit. Mit großer Mehrheit, unter Enthaltung der AfD, wurde dem Finanzpaket zugestimmt.

Bis 2024 fließen aus Überschüssen des Landes rund 28 Millionen Euro zusätzlich in den Ilm-Kreis. Geld, das ausschließlich für Investitionen bestimmt ist.

„Der erste Teilbetrag dieses Geldes in Höhe von etwa acht Millionen Euro steht dem Ilm-Kreis und seinen Kommunen noch im März zur Verfügung“, betonte am Freitag der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl. Der Investitionsstau in den vielerorts unterfinanzierten Kommunen sei groß, so seine Einschätzung.

Das sieht auch Uwe Möller (CDU) so. Er ist nicht nur der Bürgermeister des Amtes Wachsenburg, sondern auch Kreisvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes. „Wir freuen uns alle, dass das Land bereit ist, seinen Überschuss mit uns zu teilen, und dass dies von einer Mehrheit im Landtag beschlossen wurde.“ Er kenne viele Kommunen, die geplante Investitionen aufschieben mussten, weil ihnen die finanziellen Eigenmittel fehlten. Nun könne das eine oder andere Projekt doch noch angeschoben werden. Das Amt Wachsenburg, das zu den besser gestellten Gemeinden im Ilm-Kreis zählt, nimmt er da nicht aus. „Auch bei uns ist der Geldregen willkommen“, betont er.

Ilmenau soll in diesem Jahr zusätzliche 1,7 Millionen Euro an Investitionsgeldern bekommen. Bislang stehen 21 Millionen Euro zum Verbauen im Haushalt. Foto: Marco Kneise

In der Stadt Arnstadt wurde der Haushalt für 2020 vorsichtig geplant. Großprojekte wie der Neubau der Feuerwache oder der Sportpark am Obertunk stehen im Budget. Manche Projekte lagen aber auch auf Eis. „Welche davon wir dank des zusätzlichen Geldes umsetzen können, werden wir in den nächsten Wochen beraten“, kündigte Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) an.

Daniel Schultheiß (parteilos), Oberbürgermeister von Ilmenau, erklärte, die Stadt wolle in diesem Jahr etwa 21 Millionen Euro investieren. Derzeit rechnen die Ilmenauer damit, einen Kredit aufnehmen zu müssen. Zudem deute sich an, dass nicht ganz so viele Steuereinnahmen wie prognostiziert in die Stadtkasse fließen. „Insoweit bedeutet das Investpaket für uns ein Stück Sicherheit, die angedachten Maßnahmen in Ilmenau und seinen 16 Ortsteilen auch durchführen zu können“, betonte Schultheiß.

In Stadtilm ist das zusätzliche Geld zwar auch willkommen. Gänzlich zufrieden ist Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) mit dem Zuschuss aber nicht. Kleinere Kommunen würden vom Kommunalen Finanzausgleich seit Jahren benachteiligt, das kompensiere das Extra-Geld nicht. Er fordert, dass der Finanzausgleich auf den Prüfstand kommt, damit insbesondere kleine Städte und Dörfer nicht noch mehr finanziell ausbluten.

Landrätin Petra Enders (Linke) stimmt ihm in diesem Punkt zu. Der Kommunale Finanzausgleich müsse transparenter und ausgeglichener als bisher gestaltet werden. Dennoch freue sie sich, dass alle Kommunen im Ilm-Kreis, aber auch der Landkreis selber bis 2024 zusätzliche Mittel erhalten. „Wir mussten einige Vorhaben zurückstellen“, sagte sie. Diese Projekte könnten nun in Angriff genommen werden. Schulsanierungen nannte sie ebenso wie Bauarbeiten auf Kreisstraßen.

Auch die Arnstädter Stadträtin und Kreistagsmitglied Eleonore Mühlbauer (SPD) freut sich. Sie hofft, dass der Kreis mit den zusätzlichen Mitteln die dringend notwendige Sanierung der FH Kunst in Angriff nehmen kann, um diese als Volkshochschule zu nutzen. „Dies ist ein richtiges Signal für die Erwachsenenbildung und ermöglicht der Volkshochschule endlich einen barrierefreien Zugang.“

Diese Finanzspritzen vom Land Thüringen erhalten Kommunen im Ilm-Kreis:

- Der Ilm-Kreis bekommt in diesem Jahr 3,67 Millionen Euro zusätzlich vom Land. Von 2020 bis 2024 soll es insgesamt 11,63 Millionen Euro zusätzlich geben.

- Alkersleben kriegt 2020 zusätzlich 13.335 Euro, bis 2024 insgesamt 48.043 Euro.

- An die Stadt Arnstadt gehen 2020 zusätzlich 1,19 Millionen Euro, bis 2024 insgesamt 4,2 Millionen Euro.

- Bösleben-Wüllerslebens Haushalt wird 2020 um 28.022 Euro aufgestockt, bis 2025 sind es 99.564 Euro zusätzlich.

- Dornheim erhält 2020 einen Zuschuss von 24.318 Euro, bis 2024 sind es 89.142 Euro.

- Elgersburg bekommt 2020 zusätzlich 52.863 Euro überwiesen, bis 2024 sind es 190.349 Euro.

- Elleben bekommt 37.915 Euro überwiesen, bis 2024 sind es 136.327 Euro zusätzlich.

- Nach Elxleben gehen 24.143 Euro in diesem Jahr und bis 2024 zusätzlich 87.289 Euro.

- In das Amt Wachsenburg fließen in diesem Jahr 348.291 Euro, bis 2024 sind es 1,25 Millionen Euro.

- Großbreitenbach bekommt aus der Landeskasse einen Zuschuss von 278.345 Euro in diesem Jahr und bis 2024 sind insgesamt 989.515 Euro.

- Ilmenaus Stadtkasse wird 2020 um 1,7 Millionen Euro aufgebessert, bis 2024 um 6,07 Millionen Euro zusätzlich.

- Nach Martinroda fließen 53.124 Euro und bis 2024 insgesamt 186.916 Euro.

- Osthausen-Wülfershausen erhält in diesem Jahr genau 22.574 Euro zusätzlich, bis 2024 sind es 81.353 Euro.

- Nach Plaue gehen 2020 zusätzliche 89.252 Euro, bis 2024 sollen es 311.045 Euro sein.

- Stadtilm bekommt 2020 rund 367.000 Euro zusätzlich überwiesen und bis 2024 zusätzlich 1,3 Millionen Euro.

- Nach Witzleben gehen 27.368 Euro, bis 2024 werden zusätzliche 96.224 Euro überwiesen.

- In die Landgemeinde Geratal fließen in diesem Jahr zusätzliche 391.828 Euro vom Land, bis 2024 sollen 1,395 Millionen Euro zusätzlich für Investitionen zur Verfügung stehen.