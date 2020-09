Konfirmation in Arnstadt nachgeholt

Auch die Konfirmation fiel im Mai Corona zum Opfer und konnte nun nachgeholt werden. Festlich geschmückt und begleitet von Jörg Reddin auf der Orgel, bekräftigten 18 Konfirmanden und Konfirmandinnen am Samstag in der Bachkirche das Glaubensbekenntnis und sagten ja zur Taufe. Pfarrer Jan Foit erklärte in seiner Festansprache, Mode ist vergänglich, aber die Kleidung Gottes passt immer. Wie sich die Kirche gewandelt hat, zeigte sich auch an der Kleidung der jungen Menschen. Modern und strahlend präsentierten sie sich, sichtlich erleichtert, eingerahmt von Pfarrer Jan Foit (links) und Gemeindepädagogin Alexandra Rost. Nachdem die Aufregung abgefallen war, warteten zu Hause Geschenke und die Feiern konnten beginnen.