Konzept für Parkplatz

Wichtige Themen stehen am Dienstag, dem 12. November, auf der Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates Amt Wachsenburg. Er trifft sich 19 Uhr im Mehrzwecksaal in der Neuen Mitte in Ichtershausen. Dort geht es unter anderem um den Nachtragshaushalt für 2019, die Vollverpflegung in den Kindertagesstätten der Gemeinde, und um eine Eilentscheidung zur Rückzahlung von Fördermitteln für das einst geplante „Kinderschloss Marienburg“ sowie die Aufstellung eines B-Planes „Am Keltergraben“ in Holzhausen.

Darüber hinaus wird zum Eingliederungsvertrag der Gemeinde Rockhausen mit dem Amt Wachsenburg, über einen Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Parkplatzkonzeptes in Holzhausen sowie über die Verwendung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes in Holzhausen beraten.