Konzert aus Ilmenau: Classic Brass im Internet

Eine lange Tradition hat die adventliche Musik in der Neuapostolischen Kirche in Ilmenau. In diesem Jahr kann die Veranstaltung nicht mit Publikum durchgeführt werden – verzichten müssen die Fans auf den Kulturgenuss aber auch nicht.

Die Adventsandacht mit Classic Brass, die unter Leitung von Jürgen Gröblehner spielen, wird am Dienstag, dem 1. Dezember, ab 19.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal „NAK Gemeinde Ilmenau“ live übertragen.

Zuschauer werden gebeten, eine angemessene Geldsumme zu spenden, damit die Unkosten des Bläserensembles gedeckt werden können. Die Bankdaten sind über die Kirchengemeinde erhältlich.