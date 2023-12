In aller Kürze Konzert der Musikschule in Ilmenau

Ilmenau In den nächsten Tagen finden im Ilm-Kreis einige Veranstaltungen statt. Ein Überblick:

Zu ihrem Weihnachtskonzert laden Pädagogen und Schüler der Kreismusikschule am Mittwoch, dem 13. Dezember, ab 19 Uhr ins Audimax der Technischen Universität Ilmenau ein. Im weihnachtlich illuminierten großen Hörsaal spielen Solisten und Ensembles vorweihnachtliche und klassische Musik. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für den Förderverein der Kreismusikschule wird gebeten.

Auftritte des Ilmenauer Kammerchores

Der Kammerchor der Technischen Universität Ilmenau präsentiert in den nächsten Tagen bei verschiedenen Auftritten sein Weihnachtsprogramm „Es weihnachtet schon mächtig“. Am Sonntag, dem 17. Dezember, gibt es um 17 Uhr ein Konzert in der katholischen Kirche St. Josef in Ilmenau. Dort sind die Sängerinnen und Sänger am 7. Januar um 17 Uhr noch einmal mit ihrem Programm zu erleben. Der Kammerchor ist auch auf dem Ilmenauer Weihnachtsmarkt zum offenen Weihnachtsliedersingen zu finden. Dort tritt er am 15. Dezember um 17 und 19 Uhr auf.

Studentenaustausch zu Weihnachten

Viele internationale Studenten leben derzeit in Ilmenau. Zu Weihnachten sind sie oft allein, weil die Heimreise zu weit ist. Der Verein ISWI und das Betreuungsnetzwerk für internationale Studierende we4you möchten daher wie in den Vorjahren wieder Menschen aus der Region mit internationalen Studierenden zu Weihnachten zusammenbringen. Für das Weihnachtsaustauschprogramm werden noch Gastgeber gesucht, die sich unter christmas@iswi.org oder telefonisch unter 0159 / 0301 4909 melden können.

Klosterweihnacht in Ichtershausen

Zur Klosterweihnacht wird am Samstag, dem 16. Dezember, ab 14 Uhr rund um die Klosterkirche in Ichtershausen eingeladen. Der gemütliche Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ständen hat bis 20 Uhr geöffnet. Am Stand des Kulturvereins gibt es unter anderem Tickets für das Karat-Konzert am 11. Mai 2024 im Nadelwerk. Für die passende musikalische Umrahmung am Nachmittag sorgt DJ Gert und um 17 Uhr findet in der Klosterkirche das Wilhelm-Hey-Chöre-Adventssingen statt.

Blutspende an Ilmenauer Goetheschule

Der Förderverein der Goetheschule Ilmenau lädt am Dienstag, dem 12. Dezember, zur letzten Blutspendeaktion des Jahres ins Haus 2 ein. Alle Blutspender werden mit einer adventlichen Kleinigkeit und Kürbissuppe verwöhnt. Gespendet werden kann von 16.30 bis 19.30 Uhr.

Konzert im Arnstädter Prinzenhofkeller

Ein etwas anderes Konzert veranstaltet die IG Jazz am Freitag, dem 15. Dezember, im Prinzenhofkeller in Arnstadt. Statt Profimusikern steht ab 18 Uhr das Weihnachtsorchester des Melissantes-Gymnasiums auf der Bühne. Das Orchester besteht derzeit aus 18 Musikerinnen und Musikern der Klassenstufen 5 bis 11 und spielt Werke aus verschiedenen vergangenen Musikepochen, aber auch Filmmusik und populäre Titel. Die IG Jazz will mit dieser Auftrittsmöglichkeit junge Ensemble wie das Schulorchester fördern. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Orchesterkasse wird gern gesehen.

Adventssingen auf Holzhäuser Keramikhof

Im Keramikzauber in Holzhausen findet am Sonntag, dem 17. Dezember, ab 14 Uhr ein Adventssingen mit dem Holzhäuser Chor statt. Geplant ist eine gemütliche Runde, Gäste werden gebeten, Glühwein mitzubringen. Der Hofladen in der Wachsenburger Straße 71, in dem Rebecca Otto die unterschiedlichsten Keramiken anbietet, öffnet bereits um 10 Uhr.

Weihnachtsparty in Behringen

Zur Xmas-Party wird am 22. Dezember ab 21 Uhr auf den Saal in Behringen eingeladen. Step – die Partymacher, Der Kurtze und Robin Hesse wollen für gute Stimmung sorgen. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und sind ab sofort im Reformhaus in Stadtilm erhältlich.