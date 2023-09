Konzert im Prinzenhofkeller in Arnstadt

Arnstadt. Band kommt mit neuer spannender Besetzung und teuflisch groovenden, knackigen neuen Kompositionen...

Die „Black Dog Groove Society“ ist am Sonnabend, dem 30. September, um 19.30 Uhr im Prinzenhofkeller zur Jazzmeile Thüringen zu erleben. Die soulvolle groovende Saxophonistin Katharina Maschmeyer und ihr musikalischer Partner Nils Pollheide an der Gitarre sind schon seit Jahren ein traumwandlerisch sicher auftretendes Team. Jetzt wartet die Band mit neuer spannender Besetzung und teuflisch groovenden, knackigen neuen Kompositionen auf, die aus deren Feder stammen oder gemeinschaftlich komponiert wurden. Dirk Schaadt an der Hammond Orgel und Marcus Möller am Schlagzeug sind neu dabei. Für das leibliche Wohl zum Konzert wird gesorgt werden. Eintrittskarten kann man unter www.ig-jazz-arnstadt.de oder bei der Arnstädter Touristinformation erwerben.